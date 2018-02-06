(Görüntülü Haber) Okul çevresindeki kontrolde uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin okul çevrelerinde yaptığı kontroller sırasında 60 ecstasy hap ve 2 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele ve Trafik Şubesi ekipleri, 2017-2018 eğitim-öğretim ikinci yarı yılının başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde denetim yaptı. Yapılan denetimler esnasında Kalıcı Konutlar Bölgesi’nde bulunan bir lise karşısındaki tekel büfesindeki kişinin durumundan şüphelenen polis ekipleri, yaptıkları inceleme ve aramalarda bu kişiye ait olduğu iddia edilen ve sakız kutusu içine saklanmış olan 60 ecstasy hap ile aynı kutu içerisinde 2 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Diğer yandan yapılan denetimlerde 8 okul, 1 internet kafe, 1 bilgisayar oyun salonu, 1 büfe, 5 park/bahçe ve 1 kafe kontrol edildi. Kontroller sırasında 35 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT)sorgulaması yapıldı. Servis araçları üzerinde yapılan uygulamada toplam 52 servis aracı kontrol edildi. 7 araca bin 391 lira trafik cezası kesildi ve 1 servis aracı trafikten men edildi.