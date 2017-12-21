(Görüntülü Haber) Oktay Kaynarca, sıra gecesine katıldı

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA,(DHA) Özel bir kanalda yayımlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde \'Hızır Çakırbeyli\' karakterine heyet veren oyuncu Oktay Kaynarca, Şanlıurfa\'da sıra gecesine katıldı. İşadamı Fatih Bucak\'ın davetlisi olarak kentte gelen Oktay Kaynarca, kentin simgesi olan Balıklıgöl\'ü gezip balıklara yem attı. Vatandaşların ilgi gösterdiği Kaynarca, daha sonra onuruna düzenlenen sıra gecesine katıldı. Urfa türküleri eşliğinde çiğköfte yiyen oyuncu zaman zaman türkülere eşlik etti. Renkli görüntülerin yaşandığı sıra gecesinde Şanlıurfa\'da olmaktan mutlu olduğunu anlatan Kaynarca Şanlıurfa önemli ve önde bir gelen bir şehirdir. Yöreye özgü çiğköfte yedik güzeldi. Balıklıgöl\'de dileğimizi tutuk, dua ettik dedi.