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(Görüntülü Haber) Okmeydanı'nda iki hafriyat kamyonu çarpıştı (3)

Hasan YILDIRIM - İSTANBUL (DHA) - OKMEYDANI TEM bağlantı yolunda iki hafriyat kamyonunun karıştığı kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor

27 Ekim 2017 18:07

Hasan YILDIRIM - İSTANBUL (DHA) - OKMEYDANI TEM bağlantı yolunda iki hafriyat kamyonunun karıştığı kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kazada araçta sıkışan sürücülerden biri kurtarılmaya çalışılıyor.

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Hasan YILDIRIMDHAOKMEYDANI TEMKazada

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