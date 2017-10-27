(Görüntülü Haber) Okmeydanı'nda iki hafriyat kamyonu çarpıştı (3)
Hasan YILDIRIM - İSTANBUL (DHA) - OKMEYDANI TEM bağlantı yolunda iki hafriyat kamyonunun karıştığı kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor
27 Ekim 2017 18:07
Hasan YILDIRIM - İSTANBUL (DHA) - OKMEYDANI TEM bağlantı yolunda iki hafriyat kamyonunun karıştığı kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kazada araçta sıkışan sürücülerden biri kurtarılmaya çalışılıyor.
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