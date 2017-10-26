(Görüntülü Haber) Okmeydanı'nda 2 grup arasında kavga: 1 ölü 3 yaralı (2)

Zeki GÜNAL - Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) OKMEYDANI Mahmutşevketpaşa Mahallesi\'nde iki grup arasında çıkan kavgada yaralananlardan biri hayatını kaybetti. Olay saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Aralarında husümet bulunduğu belirlenen iki aile arasında tabanca, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi tabanca ile vuruldu. 2 kişi ise bıçaklanarak yaralandı. 1 kadın 4 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralananlardan biri hastanede öldü. Polis, mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.