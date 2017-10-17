(Görüntülü Haber) Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sahipsiz çanta alarmı (1)
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Özgür EREN - İSTANBUL DHA
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Onkoloji bölümündeki tuvalette bulunan sahipsiz çanta polisi alarma geçirdi
17 Ekim 2017 16:41
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Özgür EREN - İSTANBUL DHA
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin Onkoloji bölümündeki tuvalette bulunan sahipsiz çanta polisi alarma geçirdi. Onkoloji bölümü boşaltılıyor, polisin incelemesi sürüyor.
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