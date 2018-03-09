(Görüntülü Haber) Okan Buruk: "Ligi ilk 5 içinde bitirmek istiyoruz"

EKREM ÇAĞLAR / SALİHLİ (MANİSA), (DHA) Spor Toto Süper Lig\'de son 4 maçını kazanıp 33 puanla 10\'uncu sıraya adını yazdıran Teleset Mobilya Akhisarspor\'un teknik direktörü Okan Buruk, Salihli Belediyesi tarafından düzenlenen \'Sporda Şiddet ve Tribün Terörü\' konulu panelde önemli açıklamalarda bulundu. Takımının hedeflerinden söz eden deneyimli teknik adam, \"Başarılı sonuçların ardından ilk 5\'te yer alabilme amacımız oluştu. Kalan 10 haftada 6 maçı kendi sahamızda oynayacağız. Ayrıca şampiyonluğa oynayan takımlarla karşılaşacağız. Bizim gibi takımlar için öncelikli hedef sezon başında ligde kalmak. Ondan sonra alınan sonuçlara göre hedef belirliyoruz. Puan olarak oldukça yükseldik. Şu anda Avrupa kupalarına katılabilmek için mücadele ediyoruz. Bu süreçte evimizde oynayacağımız müsabakalarda alacağımız sonuçlar bir hayli önemli\" diye konuştu. Sporda Şiddet ve Tribün Terörü panelinde soruları yanıtlayan Okan Buruk, \"Sporun dışında da bir çok alanda şiddetin var olduğunu görüyoruz. Bu şiddet önü kesilemeyecek bir şekilde devam ediyor. Futbol çok fazla göz önünde olduğu için özellikle statlardaki şiddet biraz daha ön plana çıkıyor. Birey olarak öncelikle kendimizi sorgulamalıyız, sorunlara kendimizden başlamamız gerekiyor. Kendi adımıza neleri düzeltebiliriz bunu bulmamız lazım. Şiddeti sadece sporun içinden değil hayatımızın içinden da çıkartmalıyız. Hepimiz kendimizi kontrol ederek hayatI şiddetten uzak bir şekilde yaşamalıyız\" dedi. Buruk, sahalarda yaşanan olayların baskı sonucu geliştiğini de söyleyip şu şekilde devam etti: \"Futbolcular, teknik direktörler ve yöneticiler baskı altında. Bu da olayları doğuruyor. Şiddetin önüne geçmek için medyaya da büyük işler düşüyor. Üzerimizdeki baskıyı azaltmalıyız. Sonuçla başarı ve başarısızlık sporun doğasında var.\" PANELE İLGİ BÜYÜKTÜ Salihli Belediyesi\'nin Zafer Keskiner Tiyatro Salonu\'nda düzenlediği \'Sporda Şiddet ve Tribün Terörü\' konulu panele ilgi bir hayli fazlaydı. Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk\'un konuşmacı olarak yer aldığı organizasyona, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Manisa Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımı Antrenörü Burhan Şaik Canbolat, Seramiksan Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Mustafa Suphi Doğancı, Alaşehir Belediyespor Teknik Direktörü Özgür Polat, Turgutluspor Teknik Direktörü Erdal İşkar, Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı Antrenörü Ceyhun Cabadak ve Salihli Belediyespor Teknik Direktörü Adem Başaran katıldı.