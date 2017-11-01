T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Oğuzeli'nde, ‘Şehitler sergisi’ açıldı (Yeniden)

Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP'in Oğuzeli Belediyesi, tarafından vatani görevi başında şehit olan askerler için anma töreni düzenlendi, Oğuzeli nüfusuna kayıtlı şehitlerin fotoğraflarının ve hayat hikayelerinin yer aldığı şehitler sergisi açıl

01 Kasım 2017 18:11

Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP\'in Oğuzeli Belediyesi, tarafından vatani görevi başında şehit olan askerler için anma töreni düzenlendi, Oğuzeli nüfusuna kayıtlı şehitlerin fotoğraflarının ve hayat hikayelerinin yer aldığı şehitler sergisi açıldı. İlçe mezarlığında düzenlenen anma törenine; Oğuzeli Kaymakamı Rızvan Eroğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, şahit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Şehitler için Kur\'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende dualar edildi. Burada yapılan törenin ardından yerel gazeteci Okan Çelik tarafından hazırlanan Şehitler Sergisi\'nin açılışı yapıldı. Sergide, görevi başındayken şehit düşen Oğuzeli nüfusuna kayıtlı askerlerin fotoğraflarının ve hayat hikayelerinin yer aldığı tablolar sergilendi. Yakınlarının fotoğraflarını gören şehit yakınları duygu dolu anlar yaşadı. Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, sergi açılışı sırasında yaptığı konuşmada, \'Oğuzeli Belediyesi olarak çok anlamlı bu projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vatanı, bu toprakları bize yurt eden şehitlerimizi bugün rahmet ve minnetle anıyoruz. Bir ülkenin vatan olabilmesi için şehitlere ihtiyacı vardır. Bu şehitlerimizin sayesinde hür ve bağımsız olarak ülkemizde refah içerisinde yaşayabiliyoruz. Şehitlerimizi anarken siz şehit ailelerine de saygılarımızı sunuyoruz dedi. Konuşmaların ardından Şehit Aileleri Derneği tarafından Başkan Kılıç\'a teşekkür plaketi verildi. Başkan Kılıç da, sergiyi hazırlayan gazeteci Çelik ve emeği bulunan Mezine Sırakaya\'ya plaket verdi. Sergi açılışının ardından Kaymakam Eroğlu ve Başkan Kılıç, şehit ailelerine karanfil hediye etti. Program şehit aileleri için düzenlenen yemek programı ile son buldu. Sergide yer alan fotoğrafların Oğuzeli Belediyesi\'nde oluşturulacak şehitler köşesine konulacağı öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eyyüp BURUN GAZİANTEPDHA GAZİANTEP Oğuzeli BelediyesiOğuzeliOğuzeli Kaymakamı Rızvan Eroğlu Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait KılıçKur KerimBuradaOkanSergisiSergideYakınlarınınOğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24