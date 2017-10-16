(Görüntülü Haber) Oğulpınar'da zırhlı araçlar ve iş makineleri hazır bekletiliyor

Murat KİBRİTOĞLU- Ferhat DERVİŞOĞLU/ REYHANLI (Hatay), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) İdlib gerginliği azaltma bölgesine intikali kapsamında Hatay\'a getirilen zırhlı personel taşıyıcı, iş makinesi ve askeri araçlar, Reyhanlı İlçesi\'nin sınıra sıfır noktasındaki Oğulpınar Hudut Karakolu\'nda hazır bekletiliyor. Genelkurmay Başkanlığı\'nca, Astana süreci kapsamında İdlib gerginliği azaltma bölgesinde görev yapacak TSK unsurlarının konuşlandırıldığı sınır hattında sessizlik sürüyor. Hatay bölgesinde özellikle İdlib\'in karşısına düşen Oğulpınar Hudut Karakolu\'nda iş makinalarıyla açılan mevzilere yerleştirilen fırtına obüslerinin namlusu Suriye\'ye dönük olarak bekletiliyor. Zaman zaman batı illerinden gelen askeri araçlar da Oğulpınar Mahallesi\'nde TIR\'lardan indirilip, karakola sevk ediliyor. Ayrıca Oğulpınar Mahallesi\'ne burada yaşayanların dışında giriş çıkışlara da güvenlik gerekçesiyle izin verilmiyor. Öte yandan Hatay\'ın Suriye\'ye açılan en önemli kapılarından biri olan Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan da Suriyelilerin giriş çıkışı düzenli olarak devam ediyor.