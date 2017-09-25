(Görüntülü Haber) Öğretmenlerden "saldırı" protestosu

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul DHA Beykoz Sedat Simavi Ortaokulu\'nda müdür yardımcısının bir veli tarafından darp edildiğini öne süren öğretmenler eylem yaptı. Beykoz Kanlıca\'da bulunan Sedat Simavi Ortaokulu\'nda görevli müdür yardımcısı İbrahim Ünal\'ın önceki gün veli toplantısı sırasında bir öğrencinin velisi tarafından darp edildiğini iddia eden bir grup öğretmen, Eğitim-Bir-Sen öncülüğünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya darp edildiği belirtilen İbrahim Ünal da katıldı. Okulun önünde bir araya gelen yaklaşık 50 öğretmen üzerinde “Öğretmene yönelik şiddeti kınıyoruz\" yazılı pankart açtı. \"ÖĞRETMEN ASLA SAHİPSİZ DEĞİLDİR\" Grup adına açıklama yapan Eğitim Bir Sen İstanbul 3 nolu Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Bakır Sarımurat, öğretmene uygulanan şiddetin temelinde öğretmene olan saygı ve sevginin azalmasının payının çok büyük olduğunu ifade etti. Sarımurat, “Öğretmenine her zaman büyük önem veren medeniyetten bu noktaya nasıl geldiğimiz tartışılmalıdır. Bu konuda yetkiliklere, velilere ve eğitim kurumlarına çok iş düşüyor. Herkes şunu bilmeli ki; öğretmen asla sahipsiz değildir. Bütün gücümüzle arkadaşımızın yanında olacak ve arkadaşlarımızın uğradığı şiddetin takipçisi olacağız\" diye konuştu. Öğrenci velisi tarafından saldırıya uğradığı belirtilen öğretmen İbrahim Ünal\'ın bugün adliyeye giderek şikayette bulunacağı kaydedildi.