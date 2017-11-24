(Görüntülü Haber) Öğretmenler gününde şehit öğretmenler anıldı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü\'nde, kent genelinde bugünü kadar terör örgütleri tarafından şehit edilen 32 öğretmen ile ilgili slayt gösterisi yapıldı. Vali Tuncay Sonel, Necmettin öğretmeni şehit eden eli kanlı terör örgütü üyelerinin hak ettikleri cezayı alarak öldürüldüğünü belirterek, \"Öğretmenlerimizin daha iyi ve kaliteli eğitim vermesi için hem Valilik, hem Belediye olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Tunceli Türkiye\'de eğitimdeki başarısıyla anılmaya devam edecektir\" dedi. Tunceli\'deki Öğretmenrler Günü etkinliğine, Vali Tuncay Sonel, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet işlek, İl jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek ile çak sayıda öğretmen ve öğrenci ile vatandaşlar katıldı. Etkinlikte önce Stajyer öğretmenler adına bir öğretmenin konuştu ve Tunceli\'de görev yapan stajyer öğretmenlerin yemin töreni yapıldı. Tunceli Valisi Sonel yaptığı konuşmada, Tunceli\'nin eğitimde Türkiye çapında bir marka olduğunu belirterek, \"Tunceli eğitim alanında büyük bir marka oldu. Türkiye\'de herkes Tunceli\'yi eğitimdeki başarısından tanıyor, biliyor. Bu başarının gerçek mimarları tabi ki Öğretmenlerimizdir. Onları kutluyorum, hepsine teşekkür ediyorum. Tunceli\'nin eğitimine darbe vurmak isteyen terör örgütleri, ilin eğitimdeki başarısını bildikleri için onlarca öğretmenimizi görevlerinin başında şehit etmiş ve son olarak geçtiğimiz Haziran ayında memleketi Gümüşhane\'ye gitmek isteyen Necmettin Yılmaz Öğretmenimizi Pülümür yolunda kaçırılarak şehit edildi. Ama kahraman güvenlik güçlerimiz şehit öğretmenlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadı. Necmettin Öğretmeni şehit eden eli kanlı terör örgütü üyeleri, hak ettikleri cezayı alarak öldürüldü. Öğretmenlerimizin daha iyi ve kaliteli eğitim vermesi için hem valilik, hem belediye olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Tunceli Türkiye\'de eğitimdeki başarısıyla anılmaya devam edecektir\" dedi. Daha sonra Tunceli\'de, PKK ve sol terör örgütleri tarafından şehit edilen 32 öğretmen için slayt gösterisi yapıldı. Türkiye\'de en çok Öğretmenin şehit edildiği yer olan Tunceli\'de öğretmenler gününde 32 şehit öğretmen için yapılan slayt gösterisinde duygusal anlar yaşandı. Vali Sonel ve protokol üyelerinin de duygusal anlar yaşadığı görüldü. Slayt gösterisinden sonra şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye emekli Öğretmenlere ödülleri ve çeşitli hediyeler verildi. AK PARTİLİLER, NECMETTİN ÖĞRETMENİ ANDI AK Parti Tunceli teşkilatı 24 Kasım Öğretmenler Günü\'nde şehit öğretmenler Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz\'ın anılarını yaşatmak için kalem dağıttı. AK Partililer, geçen yıl Haziran ayında Tunceli\'de PKK\'lılar tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen Necmetin Yılmaz\'ı anmak için, adının verildiği meydanda basın açıklaması yaptı. AK Parti İl Başkanı Fatih Tek, şehit öğretmenlerin fedakarca görev yaptığını belirterek, \"Ülkemizin dört bir yanında fedakarca görevlerini sürdüren tüm öğretmenleri Necmettin Öğretmenlerin diyarından selamlıyoruz ve tüm öğretmenlerimizin öğretmen gününü kutluyor, şehit öğretmenlerimizi sevgi, saygı ve rahmet ile anıyoruz. Yiğit öğretmenlerimiz sabır ve azimle bizlere kalem tutmayı öğretti lakin kalem tutmayı öğreten eller kalleşçe silah tutan eller tarafından katledildi. 11 Ekim 1994 günü ders yılının ilk gününde Mazgirt ilçesi Darıkent beldesinde 6 koca yürekli öğretmenimiz şehit edilmişti. Terör örgütleri o gün halkın korkup çocuklarını okula göndermeyeceğini sanmıştı. Tam tersi o gün halk terör örgütlerine cevap vermek için adım atmıştı. Terör örgütlerine en büyük cevap okula gitmeye devam eden öğrenci kardeşlerimiz ve meslek edinen gençlerimiz olmuştu\" diye konuştu.