(Görüntülü Haber) Öğretmeninin sırtında taşıdığı Dilara okula yürüyerek geldi

Aziz GÜVENER KARASU(Sakarya),(DHA) - SAKARYA\'nın Karasu ilçesinde, yürümekte zorluk çekmesi nedeniyle beden eğitimi dersinde öğretmeni Yahya Celep\'in sırtında taşıyarak derse katılmasını sağladığı 11 yaşındaki Dilara Kayıkçıoğlu\'nun fotoğraflarının basında yer almasının ardından yardım eli uzandı. Güvenli Eller Derneği\'nin girişimiyle İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi\'nde ameliyat olan, 4 ay fizik tedavi gören Dilara Kayıkçıoğlu destek alarak yürümeye başladı. Tedavisinin ardından okuluna yürüyerek gelen Dilara Kayıkçıoğlu, öğretmenleri ve arkadaşlarını sevince boğdu. Geçen yıl, Karasu Limandere Mahallesi\'ndeki Cumhuriyet İlkokulu\'nda beden eğitimi öğretmeni olan Yahya Celep, o zaman 5\'nci sınıf öğrencisi olan yürümekte güçlük çeken Dilara Kayıkçıoğlu\'nu sırtına alarak derse katılmasını sağlamıştı. Fotoğrafın sosyal medyada yayınlanmasının ardından Yahya Celep takdir toplarken, haberlerin yayınlanmasının ardından küçük kıza yardım etmek isteyenler oldu. Anne Ümmü ve baba Çetin Kayıkçıoğlu maddi yardımları teşekkür ederek geri çevirirken, Güvenli Eller Derneği\'nin girişimleriyle İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi\'nde Dilara\'nın ameliyatı gerçekleşti. Ameliyatın ardından Karasu\'ya dönen Dilara, 4 ay boyunca fizik tedavi görerek küçük bir destekle de olsa yürümeye başladı. Fizik tedaviye devam eden Dilara annesinin elinden tutarak yürüyerek okuluna dönerken, öğretmenleri ve arkadaşları büyük sevinç yaşadı.Yahya Celep öğrencisine karşılayarak yanaklarından öptü. Anne Ümmü Kayıkçıoğlu yaklaşık 1 yıl önce Dilara ile ilgili haberlerin yayınlandığı günün kendileri için mucize günü olduğunu belirterek, Dilara benim ikinci çocuğum. Erken doğum nedeniyle böyle oldu. Biz tedavilerle uğraştık ama çok fazla bir yere varamadık. Bir gün tamamen tesadüfen medyaya yansıdık. O gün bizim mucize günümüzdü. Bize çok destek verdiler bu süreçte. Yahya hocamız her ne konuşmak istemese de biz ona çok şey borçluyuz. Bize bir dernek yardım etti. Onların sayesinde Çapa\'da ameliyatımızı olduk. Çok güzel doktorlarla karşılaştık. Dilara yürüyor. Kalktı böyle bir heyecanla yürümeye başladı çok şükür. Bundan sonraki süreci azmine bağlı, fizik tedaviyle gayet normal sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettireceğiz inşallah. Yıllardır beklediğimiz bir şeydi. Çaresizlik yaşıyorduk, her şey tesadüf. Dilara yürüdü bundan güzel bir şey yok. Şimdi çok mutluyuz, dünyaya yeniden gelmiş gibiyiz dedi. Doktorların kendisi için çok olumlu konuştuğunu ifade eden Dilara Kayıkçıoğlu, Yahya hoca beni sırtına alıyordu, beden eğitimi derslerinde, oyunlarda. Eylül ayında beni buradan Güvenli Eller Derneği alıp İstanbul\'a götürdü. Şubat ayının ilk günlerinden beri yürüyorum diye konuştu. Okulda Sosyal Bilgiler öğretmenliği yapan Zehra Koçak, Dilara\'yı yürürken görünce göğsünün kabardığını belirterek şöyle dedi Aslında bu süreç tamamen spontane gelişti. Yahya öğretmenimizin öncülüğünde tabiki. Onun için bu tarz faaliyetler zaten öğretmenliğinin bir parçası. O bunu gerçekten yürekten yaptı ve olayın buralara geleceğini kendisi de düşünememişti. Güzel bir rastlantı oldu. Belki o olmasaydı çok daha uzun sürecekti Dilara\'nın bu rahatsızlığı, ama bu haberler yayınlandıktan sonra biliyorsunuz hem yerel hem de ulusal kanallarda gündeme geldi ve bize güzel eller uzandı. İstanbul\'dan bir bayan ekip geldi. Bu konunun üzerinde ciddi anlamda durdular. Dilara ile ilgili süreç çok yavaş ilerliyordu, en büyük artısı bu sürecin hızlanması oldu. İstanbul\'da özel görüşmeler yapıldı ve süreç öne alındı. İlk etapta kontrolleri yapıldı, daha sonra bir tarih belirlendi ve belirlenen tarihte aile gitti ve her türlü ihtiyaçlarında destek oldular. Döndüğümüzde fizik tedavi süreciyle daha iyiye gideceğini söylediler. 6 yıldır bu okuldayım, geldiğimden beri Dilara\'yı böyle görüyorum bugün böyle görünce hepimizin göğsü kabardı. Dilerim bundan sonra her şey Dilara için daha güzel olur. Şu an yürüyebiliyor