(Görüntülü Haber) ÖĞRERMENLER GÜNÜ DART TURNUVASI

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR\'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla dart turnuvası düzenlendi. Burdur\'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kentte görevli öğretmenler arasında dart turnuvası düzenlendi. Dart Federasyonu İl Temsilciliği tarafından düzenlenen turnuva Gençlik Merkezi\'nde yapıldı. Dereceye giren öğretmenlere ödülleri Gençlik Merkezi Müdürü Atila Aksoy tarafından verildi. Dart Federasyonu İl Temsilcisi Davut Aksu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kentte ilk defa turnuva düzenlendiğini söyledi.