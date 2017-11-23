T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) ÖĞRERMENLER GÜNÜ DART TURNUVASI

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla dart turnuvası düzenlendi

23 Kasım 2017 14:06

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR\'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla dart turnuvası düzenlendi. Burdur\'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kentte görevli öğretmenler arasında dart turnuvası düzenlendi. Dart Federasyonu İl Temsilciliği tarafından düzenlenen turnuva Gençlik Merkezi\'nde yapıldı. Dereceye giren öğretmenlere ödülleri Gençlik Merkezi Müdürü Atila Aksoy tarafından verildi. Dart Federasyonu İl Temsilcisi Davut Aksu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kentte ilk defa turnuva düzenlendiğini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HABER KAMERA Mesut MADANBURDUR DHA BURDURKasımGünüBurdurDart FederasyonuTemsilciliğiGençlik MerkeziDereceyeGençlik Merkezi Müdürü Atila AksoyTemsilcisi Davut Aksu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24