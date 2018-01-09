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(Görüntülü Haber) Öğrencilerin oluşturduğu çipura figürü Guinness'e girdi

Yaşar ANTER/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde, geçen 18 Mayıs'ta 2 bin 791 öğrencinin Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için oluşturduğu 'çipura' figürü, 'En kalabalık balık figürü' olarak tescilendi

09 Ocak 2018 18:55

Yaşar ANTER/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Milas ilçesinde, geçen 18 Mayıs\'ta 2 bin 791 öğrencinin Guinness Rekorlar Kitabı\'na girebilmek için oluşturduğu \'çipura\' figürü, \'En kalabalık balık figürü\' olarak tescilendi. Milas\'ta, geçen 18 Mayıs\'ta ilki düzenlenen Uluslararası Milas Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliği kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nce organize edilen etkinlik, Milas Şehir Stadyumu\'nda gerçekleştirildi. İlçedeki liselerde öğrenim gören gençler, kendilerine verilen barkod numaralarını okutarak alana girdi. Guinness Rekorlar Kitabı Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural\'ın işaretiyle 2 bin 791 öğrenci, 5 dakika boyunca hareketsiz durarak \'çipura\' figürü oluşturdu. Prof. Dr. Orhan Kural, \'Dünyanın en kalabalık balık figürü\' rekor denemesinin başarıya ulaştığını kaydetti. Nihai karar geçen 7 Ocak\'ta İngiltere\'deki Guinness yetkilileri tarafından tescillendi. Büyük sevinçle karşılanan karar dün Prof. Dr. Kural tarafından Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne ulaştırıldı. 1. Uluslararası Milas Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliği\'nin, çocukların beslenmesinde büyük yeri olan balık tüketiminin artırılması ve Milas\'ın marka değerinin yükseltilmesi için düzenlendiğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, \"Festivalde, öğrenciler tarafından oluşturulan çipura figürü \'En kalabalık balık figürü\' rekoru olarak resmen tescillendi. Bu karar resmi sitede de yayınlandı. Milas\'a ve Türkiye\'ye hayırlı uğurlu olsun\" dedi.

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