(Görüntülü Haber) Öğrencilerin okula getirdiği civa döküldü : 1 öğretmen ve 23 öğrenci hastaneye kaldırıldı (1)
Gökhan CEYLAN - Muhammet BAYRAM / ANKARA, (DHA) - ANKARA'da bir lisede öğrencilerin dışarıdan getirdiği civanın okulun çeşitli bölgelerine dökülmesi nedeniyle zehirlenen 1 öğretmen ve 23 öğrenci hastanede tedavi altına alındı
02 Kasım 2017 21:44
Gökhan CEYLAN - Muhammet BAYRAM / ANKARA, (DHA) - ANKARA\'da bir lisede öğrencilerin dışarıdan getirdiği civanın okulun çeşitli bölgelerine dökülmesi nedeniyle zehirlenen 1 öğretmen ve 23 öğrenci hastanede tedavi altına alındı.
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