(Görüntülü Haber) Öğrencilerden örnek davranış

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA) MERSİN\'in Anamur İlçesi\'nde ortaokul öğrencileri yolda buldukları içi para dolu cüzdanı polise teslim etti. Anamur Vakıfbank Atatürk Ortaokulu 8\'nci sınıf öğrencileri Hasan Akpınar, Alper Duman ve Erkan Tüfekçi, okul çıkışında gezerken, Sağlık Mahallesi üzerinde özel bir marketin önünde içi para dolu bir cüzdan buldu. Öğrenciler merak edip cüzdanın içine bile bakmadan İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürdü. Emniyette yapılan kontrollerde cüzdanın içerisinde 514 lira para olduğu tespit edildi. Öğrencileri kutlayan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, örnek davranışları nedeniyle teşekkür etti. Bulunan cüzdan da, daha sonra sahibine teslim edildi.