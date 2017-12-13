(Görüntülü Haber) Öğrencilerden Kudüs koreografili tepki

Burhan CEYHAN AYDIN, (DHA) AYDIN\'ın Çine Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde bedenleriyle \'Kudüs\' yazarak, ABD Başkanı Trump\'un Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararına tepki gösterdi.ABD Başkanı Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararına bir tepki de Çine Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden geldi. Öğrenciler, okul bahçesinde bedenleriyle \'Kudüs\' yazarak, tepkisini gösterdi. Okulun internet sitesinden yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi Çine Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İslamın ilk kıblesi Miracın yeryüzünden arşa açılan kapısı olan Mescid-i Aksa\'yı da bünyesinde barındıran Kudüs\'ü Şerif\'i, Ortadoğu\'nun işgalci devleti İsrail\'in başkent olarak ilan etmesi ve ona destek olan ABD\'ye, bu kararlarından dolayı tepki gösteren dünya Müslümanlarının tepkisine okulumuz öğrencileri de duyarsız kalmayarak, Kudüs\'ün sahipsiz olmadığını okulumuz bahçesine Kudüs yazarak göstermişlerdir.