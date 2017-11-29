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(Görüntülü Haber) Öğrencilerden, gecikmeli 24 Kasım kutlaması

Kadir ÇELİK- GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Opet Anadolu Lisesi öğrencileri, gecikmeli olarak öğretmenlerinin günlerini kutladı

29 Kasım 2017 15:24

Kadir ÇELİK- GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesinde, Opet Anadolu Lisesi öğrencileri, gecikmeli olarak öğretmenlerinin günlerini kutladı. Öğrenciler, okul bahçesinde öğretmenleri için 12 katlı pasta kesti.İslahiye Opet Anadolu Lisesi Okul Temsilcisi Furkan Kurt ve arkadaşlarını tarafından okul bahçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği düzenlendi. Okul bahçesindeki etkinliğe okul müdürü İsmihan Uyanık, öğretmenler ile öğrenciler katıldı. Öğrenciler tarafından okula gelen öğretmenler davul zurna ile karşılanıp karanfil verildi. Bu durum karşısında şaşkınlık yaşayan öğretmenler için daha sonra okul bahçesine getirtilen pasta kesildi. Sürpriz karşısında duygulanan okul müdürü İsmihan Uyanık ve öğretmenler, öğrencilerine teşekkür etti.

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