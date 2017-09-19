(Görüntülü Haber) Öğrenciler okulun açılmasını Roman havası ile kutladı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'un Canik İlçesi’nde bulunan Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri 2017- 2018 eğitim- öğretim yılını okul hoparlörlerinden çalan Roman havası ile oynayarak kutladı.



Samsun’un Canik İlçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde bulunan Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri 2017-2018 eğitim- öğretim yılını okul hoparlörlerinden çalan Roman havası ile oynayarak kutladı. 398 öğrenci, 35 öğretmen ve 25 dersliği bulunan okulun bahçesinde bir araya gelen öğrenciler eğlenceli dakikalar yaşarken, veliler de çalan müzikte öğrencilere eşlik etti.