(Görüntülü Haber) Öğrenciler okul bahçesini çiçeklendirdi

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR Merkez TOKİ Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu öğrencileri okul bahçesini çiçeklendirdi. TOKİ Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu 3-B sınıfı öğrencileri \'Sosyal Etkinlik Projesi\' kapsamında öğretmenleri Necmettin Çakır ile birlikte okul bahçesindeki çiçekliklere kasımpatı dikti. Öğretmen Necmettin Çakır, öğrencilerin çiçekliklerin boş olması nedeniyle kendisine gelerek buralara çiçek dikmek istediklerini söylediklerini belirtti. Çakır, Öğrencilerimiz \'öğretmenim biz buralara çiçek dikerek güzelleştirmek istiyoruz\' dediler. Öğrenci velilerimizin de katkısıyla aldığımız kasımpatıları çiçekliklere diktik. Amacımız çocuklarımıza çevreyi temiz tutma, doğa sevgisi ve doğayı koruma bilinci aşılamak dedi. Okul Müdürü Nuri Düden de Yapılan etkinliği çok önemsiyorum. Ülkemizde çevreye duyarlılık konusunda bilinç azlığı olduğunu düşünüyorum. Yurt dışında gezdiğim okullarda öğrencilere çevre bilincinin önemi kavratılmış. Bizim ülkemizde çevreye duyarlılık oldukça az. Öğrencilerimizin çevre bilincini geliştirmek istiyoruz diye konuştu.