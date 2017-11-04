(Görüntülü Haber) Öğrenciler LÖSEV için mesai yaptı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta özel bir kolejde okuyan 8\'inci sınıf öğrencileri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında belirlenen işyerlerinde gün boyu gönüllü çalıştı. Öğrenciler bir günlük kazançlarını ve harçlıklarını LÖSEV\'e bağışlayacak.



Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle öğrenciler, yardımlaşma ve sosyal sorumluluk bilinci oluşturmak amacıyla bir proje hazırladı. Proje kapsamında 8\'nci sınıf öğrencileri gönüllülük esasıyla belirlenen 13 işyerinde bir gün boyunca çalıştı. Öğrenciler yevmiyeleri ve biriktirdikleri harçlıkları LÖSEV\'e bağışlayacak. TED Sivas Koleji Müdürü Çetin Özdemir çocukların sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi. Özdemir, şöyle dedi:



\"2-8 Kasım Lösemli Çocuklar Haftası. Biz de bu hafta kapsamında bir etkinlik gerçekleştirmeyi planladık. Bu kapsamda amaçlarımızdan biri öncelikle çocuklarımıza kendi sağlıklarını korumalarını temin etmek, daha sonra onlarda sosyal yardım, sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek. Okulumuzun 8\'inci sınıfında okuyan 29 öğrencimiz, velilerinin işyerlerinde bir gün boyunca gönüllü olarak görev yaptı. Bu kapsamda çocuklarımız bu işyerlerine gelen vatandaşlara, müşterilere lösemi hakkında bilgi vererek, bir manada LÖSEV\'e gönüllü kaydını gerçekleştirdiler. Çocuklarımız harçlıklarını toparlayarak lösemili çocukların sağlığını korunması amacıyla LÖSEV tarafından yürütülen etkinliklere katkıda bulunacaklar. Bunu takip eden haftalarda LÖSEV Genel Merkezi ile okulumuzda ortaklaşa düzenleyeceğimiz bir konferans sırasında çocuklarımız biriktirdikleri paraları LÖSEV yetkililerine teslim etmiş olacaklar. Bu şekliyle lösemiye ilişkin bir bilincin oluşmasına katkı sağlamayı planlıyoruz.\"



İşyerlerinde bir gün boyunca çalışan öğrenciler ise bu projede yer almaktan dolayı mutlu olduklarını, lösemililere destek olmayı sürdüreceklerini ifade etti.