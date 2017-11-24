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(Görüntülü Haber) Öğrenciler kadına şiddet ve çocuk geline dikkat çekmek için klip hazırladı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR'da üniversite öğrencileri kadına şiddete ve çocuk gelinlere dikkati çekmek amacıyla kick boks sporcularının da desteğiyle klip hazırladı

24 Kasım 2017 14:31

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR\'da üniversite öğrencileri kadına şiddete ve çocuk gelinlere dikkati çekmek amacıyla kick boks sporcularının da desteğiyle klip hazırladı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü üçüncü sınıf öğrencileri Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersinde \'Kadına Şiddet ve Çocuk Sağlığı\' konusunu işlerken, yapacakları sunum için klip hazırladı. Öğrencilerden Adnan Keskin\'in kick boksla uğraşan arkadaşları da klibe destek verdi. Öğrencilerden Sefa Cüvelek, \"Dersimiz için grup arkadaşlarımla birlikte çalışma yaptık. Bu çalışmada ülkemizde günden güne artan kadına şiddete ve çocuk geline dikkati çekmek ve azalmasına bir nebze de olsa katkı sağlamak için tişörtler bastırdık, sloganlar hazırladık. Bu çalışmamızı sınıf arkadaşlarımızdan başlayıp tüm ülkeye duyurmak istedik\" dedi. Öğrencilerden Adnan Keskin, \"Ülkemizde her geçen gün artan kadına şiddet ve çocuk geline dikkati çekmek ve bir farkındalık yaratabilmek, arkadaşlarımıza ve ülkeye bu sorunu anlatmak için kendi çapımızda videolar çektik. Aynı zamanda kick boks sporcusuyum, çekimlerimize sporcu arkadaşlarımız da destek verdi. Bir kadına şiddet sadece fiziki değil, onu küçümsemek, \'sen bunu yapamazsın\' demek dahi şiddettir. Maalesef dünyada günde 39 bin kız çocuğu zorla gelin ediliyor. Kadına şiddete hayır, çocuk geline hayır\" diye konuştu.

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