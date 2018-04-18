(Görüntülü Haber) Öğrenci ve akademisyenler, sokak hayvanları için seferber

Sinan UÇAR GÜMÜŞHANE,(DHA) Gümüşhane Üniversitesi bünyesinde bir araya gelen gönüllü öğrenci ve akademisyenler \'Hayvanseverler Kulübü\' kurdu. Sokak hayvanları için barınaklar yapan kulüp üyeleri, üniversite ve yurtlar ile esnaflardan topladıkları artık yemeklerle hayvanları besliyor. Aşı ve bakımlarını da üstlendikleri hayvanlar için seferber olan gönüllüler vatandaşlara hayvan sevgisini anlatmak için çalışıyor. Sokak hayvanları için çalışma başlatan ve Gümüşhane Üniversitesi bünyesinde bir araya gelen öğrenci ve akademisyenlerin yer aldığı gönüllüler, yaptıkları barınakları kent merkezine 3 kilometre uzaklıkta köpeklerin toplandığı alana kurdu. Üniversite ve yurtlar ile esnaflardan topladıkları atık yemekleri götürdükleri barınaklarda köpeklere dağıtan hayvanseverler, bu sayede köpeklerin karınlarını doyurmaya başladı. Gönüllüler, şehir merkezinde plastik borulardan yaptıkları yemlikleri de caddelere koyarak kedi ve köpekleri beslenmesini sağladı. Sokak hayvanlarının aşılarını da yaptıran öğrenci ve akademisyenler, toplumda hayvan sevgisinin artmasını ve bu konuda farkındalık oluşmasını hedefliyor. AMAÇ HAYVAN SEVGİSİNİ AŞILAMAK Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksel Okulu Öğretim Görevlisi Beliz Yekeler, amaçlarının sokak hayvanlarını korumak, beslemek ve tedavilerini yaptırmak olduğunu ve insanlara hayvan sevgisini aşılamak istediklerini ifade etti. Gümüşhane Belediyesi\'nin yaptırdığı barınağın henüz tamamlanmadığını ve köpeklerin çöplük alanda bakıldığını belirten Yekeler, Üniversiteli gençler her gün çöplüğe gelerek sokak hayvanlarını ve şehirdeki diğer hayvanları besliyorlar. Şehrin belli başlı yerlerine borulardan oluşan yemlikler yaptık. Boruların ağızlarını ovar şeklinde kesip, içine kuru mamayı döküyoruz dedi. \'BİR CANA DOKUNMAYA ÇALIŞIYORUZ\' Hayvanseverler Kulübü Başkanı Abdulkadir Geylani Mertcan ise, hayvanlara hayatın zor olmadığını gösteremeye çalıştıklarını dile getirerek Bir cana dokunmaya çalışıyoruz. Gümüşhane\'de hayvanlara hayatın zor olmadığını göstermeye çalışıyoruz. Burada beslemeleri yapıyoruz. Elimizden geldikçe sağlıklı bir imkân sunmaya çalışıyoruz. Sosyal medyadan destek alıyoruz. Daha çok mama desteği alıyoruz. Gümüşhane esnafımız yardım ediyor. Gümüşhane Belediyesi bu konuda bizlere araç tahsis ediyorö ifadelerini kullandı. SOSYAL MEDYADAN MAMA DESTEĞİ Her gün sokak hayvanlarını beslemeye çıktıklarını belirten Gizem Güler de Gümüşhane Belediyesi ve esnafından, yurtlardan, sosyal tesislerden ve otellerden birçok yemek temin ediyoruz. Şehir içinde beslemelerimiz oluyor. Sosyal medyalardan aldığımız yaş ve kuru mamalar takviye olarak geliyor diyerek vatandaşlardan sokak hayvanları için duyarlılık göstermelerini istedi.