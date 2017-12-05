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(Görüntülü Haber) Öğrenci servisi midibüsü devrildi: 24 yaralı (2)

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki Teknoloji ve Bilim Koleji öğrencilerini taşıyan servis midibüsünün yağmurdan kayganlaşan yolda devrildiği kazada, 24 kişi yaralandı

05 Aralık 2017 14:02

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesindeki Teknoloji ve Bilim Koleji öğrencilerini taşıyan servis midibüsünün yağmurdan kayganlaşan yolda devrildiği kazada, 24 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında, Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi Denizli- Antalya Karayolu\'nda meydana geldi. Denizli\'den Cankurtaran Mahallesi\'ndeki Teknoloji ve Bilim Koleji\'ne öğrenci taşıyan Hasan Hüseyin Mutluluk yönetimindeki 20 S 0327 plakalı öğrenci servisi midibüsü, yağmurdan kayganlaşan yolda virajda kontrolden çıktı. Karşı şeride geçerek devrilen araçta midibüs şoförü ile birlikte diğerleri öğrenci toplam 24 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi gönderildi. Yaralı öğrenciler yan yatan midibüsün içinden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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