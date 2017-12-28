(Görüntülü Haber) Öğrenci servisi ile yolcu otobüsü çarpıştı: 18 öğrenci yaralı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR(Konya), (DHA)- KONYA\'nın Seydişehir ilçesinde öğrenci servis minibüsü ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 18 öğrenci yaralandı. Kaza, bu sabah Seydişehir-Bozkır Karayolu Dumlupınar Kavşağı\'nda meydana geldi. Mehmet Emin Yavuz yönetimindeki 34 ZY 1577 plakalı yolcu otobüsü ile Bülent Kahraman yönetimindeki 42 GBY 76 plakalı, Tarım Lisesi öğrencilerini taşıyan servis minibüsü çarpıştı. Kazada servis devrilirken, içinde bulunan öğrenciler; Burak Ünal, Batuhan Teke, Zeki Ünal, Talha Acar, Alihan Yalçın, Ali Furkan Ceylan, Ali Beraat, İbrahim Kaya, Furkan Akbaş, Hüseyin El, Mehmet Elma, Musa Koyun, Berkay Yorgun, İlber Bilici, Umut Alkan, Rahmi Bahçeci, Gülsün Fakı ve Ömer Harmancı yaralandı. Sürücüler, kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahale ardından ambulans ve özel araçlarla Seydişehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Soruşturma başlatıldı.