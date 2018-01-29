(Görüntülü Haber) Oğlunun asker eğlencesine değnekle katıldı



Şenol AKSOY SARAY(Tekirdağ),(DHA) TEKİRDAĞ\'ın Saray ilçesinde Samet Yalap(20), vatani görevi için Konya gitmede önce ailesi ve yakınlarıyla asker eğlencesi düzenledi. Ayak bileği zedelenen anne Abide Yalap, oğlunun asker eğlencesine alçıdaki ayağı ve değneklerle çıkarken gecede \'en büyük asker, bizim asker\' sloganları atıldı, İzmir Marşı söylendi.



Konya Hava Savunma Merkez Komutanlığı\'na askere gidecek olan Samet Yalap, ailesi ve yakınlarıyla birlikte eski futbolcu ve teknik direktör Fatih Akyel\'in sahibi olduğu Saray düğün salonunda \'asker eğlencesi\' düzenledi. Geceye Saray Belediye Başkanı CHP\'li Nazmi Çoban, Yalap ailesinin yakınları ve dostları katıldı. Düğün salonundaki eğlencede bir süre önce ayak bileği zedelenen anne Abide Yalap, alçılı sol ayağı nedeniyle koltuk değnekleriyle katıldı. Bir an olsun oturmayan anne Yalap askere gidecek oğlu Samet ile birlikte göbek attı. Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban gecede Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'ndaki Türk askerlerinin başarılı sonuçlar aldığını ifade ederek, tüm askere \'hayırlı tezkereler\' diledi.



Abide ile Mesut Yalap çifti oğullarının askere gidecek olmasından dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Geceye katılanlar gönüllerince eğlenirken, \'en büyük asker, bizim asker\' sloganları atıldı. Gecenin sonunda İzmir Marşı söylendi