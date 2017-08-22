T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) 'Oğlumla dalga geçmesinler' diye 143 kilo verdi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM’da, fazla kiloları nedeniyle sorun yaşayan fabrika işçisi 30 yaşındaki Nadir Akbulut, 2 yılda 143 kilo verdi

22 Ağustos 2017 12:22

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM’da, fazla kiloları nedeniyle sorun yaşayan fabrika işçisi 30 yaşındaki Nadir Akbulut, 2 yılda 143 kilo verdi. Çorum\'da bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Nadir Akbulut, aldığı kilolar nedeniyle 2 yıl önce 240 kiloya ulaştı. Fazla kiloları nedeiyle askere alınmayan Akbulut, şu an 4.5 yaşında olan oğlu Göktuğ Akbulut için kilo vermeye karar verdi. Tüp mide ameliyatı olan Akbulut, 97 kiloya düştü. Kilo verme sürecinde eşi Esra Akbulut\'un kendisine büyük destek verdiğini belirten Nadir Akbulut, \"Oğlumu okula götürürken arkadaşları tarafından \'Babası şişko diye\' dalga geçmesin diye kilo vermeye karar verip, ameliyat oldum. Oğlum üzülmesin onunla dalga geçmesinler istedim. Bir akdaşım beni bu konuda uyardı. Ben de böylece karar verdim. İyi ki buna karar vermişim, şimdi çok mutluyum. Sanki yeniden hayata geldim\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YusufDHANadir AkbulutFazlaAkbulutGöktuğ AkbulutTüpKiloEsra AkbulutOğlumBirBenSanki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı: Bakteri üreten ürünleri çamaşır suyuyla yıkayıp...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24