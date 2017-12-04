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(Görüntülü Haber) Oğlak hırsızları kamerada (2)

'ANNE KEÇİ SANKİ AĞLIYORDU' Polis merkezine giderek şikayette bulunan oğlağın sahibi Soner Lök'ün başvurusu üzerine Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı

04 Aralık 2017 19:51

\'ANNE KEÇİ SANKİ AĞLIYORDU\' Polis merkezine giderek şikayette bulunan oğlağın sahibi Soner Lök\'ün başvurusu üzerine Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis, güvenlik kameraları ve çevrede bulunanların verdiği eşkaller doğrultusunda hırsızların, aynı suçtan poliste kayıtları bulunan Tahsin E. (25) ile Yunus Emre Ö. (19) olduğunu tespit etti. Polis, her iki şüpheliyi, hırsızlığı yaptıkları otomobilde yakalayarak gözaltına alındı. Çaldıkları oğlağı, tanımadıkları bir kişiye 150 lira karşılığında sattıklarını itiraf eden 2 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hayvanların sahibi Soner Lök, \"Hırsızlık anında çarşıdaydım. Ama evimin etrafında güvenlik kamerası var. Hırsızlar gelmiş. Hayvanımı çalmışlar. Arabayla giderken, 2 metre ileride tekrar duruyor hırsızlar. Annesi peşlerinden koşarak \'Ya beni de götür ya sen de gitme\' der gibi ardından koşuyor\" dedi. Görüntüleri izleyince eşinin ağladığını da belirten Lök, \"Ardından koşuyor. Çocuğunu arabaya attı o da ardından koşuyor. Sanki ağlıyordu. Benim de moralim bozuldu, sinirlendim. Maddi yönü bir tarafa manevi yönü vardı. Annesi tek kaldı. Meleyip duruyor. Bunun adı \'Sarıkız\', yavrusun ise \'Tekgoşdu\" diye konuştu.

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