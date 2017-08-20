(Görüntülü Haber) Odunpazarı'nda ateşin toprakla dansı devam ediyor

Vatandaşlar, tezgah basına geçerek çömlek yaptı ESKİŞEHİR (DHA) ESKİŞEHİR Odunpazarı Belediyesi tarafından Şehrin Ateşi sloganı ile düzenlenen 3. Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı Hicri Sezen Parkı\'nda devam ediyor. Sorkun Çömleklerinin bulunduğu stant ise vatandaşların beğenisini kazandı. Sorkunlu Çömlekçilerden, çömleklerin nasıl yapıldığını öğrenen vatandaşlar, zaman zaman tezgah basına geçerek çömlek yaptı. 2\'si uluslararası 14\'ü yerli olmak üzere toplamda 16 sanatçının yer aldığı 3. Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı\'na, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çalıştay alanına kurulan stantları gezen vatandaşlar, sanatçıların çalışmalarını da dikkatle izledi. Vatandaşlardan bazıları çalışmalara katılarak seramik hamuruna şekil verirken, bazıları ise kurulan stantlardan seramik eşya satın aldı. Sorkun Çömleklerinin bulunduğu stant ise vatandaşların beğenisini kazandı. Sorkunlu Çömlekçilerden, çömleklerin nasıl yapıldığını öğrenen vatandaşlar, zaman zaman tezgah basına geçerek çömlek yaptı. Yunanlı Sanatçılar Kostas Karakitsos ve George Yavatsis, yaptıkları eserleri sergiye bağışlarken yaptıkları açıklamada Eskişehir Odunpazarı\'nda seramik pişirim çalıştayına katıldıkları için mutlu olduklarını ve çok iyi arkadaşlıklar kurduklarını söyledil. Yunanlı sanatçılar sanatın olduğu yerde dotlukların hiç bozulmayacağını belirterek, \'Türkiye ve Yunanistan halkını kültür ve sanat gibi organizasyonlar ile buluşturmak çok güzel. Sanat buluşmalarımız daha da artırılmalı. Sanatın olduğu yerde küslükler, kavgalar ve savaşlar olmaz\' diye konuştu. Alanda AKUT Eskişehir, seramik hediyelik eşya ve kolyelerin bulunduğu stantlar açıldı. Stantlarda gerçekleştirilen çalışmaları merakla takip eden vatandaşlar, seramik eşyaların ve Sorkun Çömleklerinin satıldığı stantlardan alışveriş yapmayı da ihmal etmedi. KOCA ÇINAR YAŞAM MERKEZİ ÇALIŞTAY ALANINDA Odunpazarı Belediyesi Koca Çınar Yaşam Merkezi üyeleri, 3. Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı\'nı gezdi. Stantları gezen Koca Çınar Yaşam Merkezi üyelerine, sanatçılar seramik gösterisi yaptı. Sanatçılardan ve Sorkun Çömlekçilerinden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alan Koca Çınar Yaşam Merkezi üyeleri, seramik hamuruna da şekil verdi. ÇOCUKLAR SANATÇILARI YALNIZ BIRAKMADI Çalıştayı\'nın en yakın takipçileri çocuklar oldu. Çalıştayın başladığı günden beri sanatçıların çalışmalarını büyük bir beğeni ve merakla izleyen çocuklar zaman zaman çalışmalara da katıldı. Odunpazarı Belediyesi Oyunpazarı Kreş ve Gündüz Bakımevi ve GÖRSEM Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri sanatçıları yalnız bırakmadı. Çalıştay alanına gezen öğrenciler, çalışmalara katılarak seramik hamuruna şekil verdi. Çalıştay boyunca sanatçılar tarafından yapılan eserler yarın saat 18.00\'de Çağdaş Sanatlar Galerisi\'nde sergilenmeye başlayacak. BAŞKAN KURT : SANATLA DOSTLUKLAR PEKİŞTİ Açılan stantları tek tek ziyaret eden Odunpaarı Başkanı Kazım Kurt, \"Odunpazarı\'nda seramik pişirimleri ile ilgili çalışmaları sürekli hale getirmek istiyoruz. Bu organizasyonda Yunanlı sanatçılarımızın Türk sanaatkarlar ile kaynaşması komşu ülkemiz ile olan soğuk rüzgarları yumuşatmıştır. Komşu ülke Yunanistan ile olan dostluklarımızın daha iyi olması için bundan sonraki kültür sanat etkinliklerimize özel davetler yapmayı sürdüreceğiz\' diye konuştu.