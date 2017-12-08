(Görüntülü Haber) ODTÜ Bilim Kafe etkinliği Gaziantep'te

Eyyüp BURUN-Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından Gaziantep\'te düzenlenecek \'Bilim Kafe\' etkinliğinin tanıtımı yapıldı. Kentteki bir kafede düzenlenecek etkinliğin tanıtım toplantısına ODTÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Eren Kalay, ODTÜ Yerleşim Arkeolojisi Enstitü Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Çiğdem Atakuman ile Gaziantep ODTÜ Mezunları Derneği Başkanı Gözde Aytekin ve basın mensupları katıldı. ODTÜ\'nün tanıtım filminin izletilmesi ile başlanan toplantıda Eren Kalay, okul hakkında bilgiler vererek yapılan etkinlikleri anlattı. Bilim Kafe etkinliğinden de bahseden Kalay, 1900\'lü yıllarda Paris\'te bir grup bilim adamınca \'Cafe Flozofik\' ismiyle hayata geçirilen projenin bir benzerini Türkiye\'de çeşitli illerde uygulamaya koyduklarını belirterek, şunları dedi ODTÜ mezun derneği işbirliğiyle \'Bilim Kafe\' etkinliğini ülke genelinde hayata geçirmeye başladık. Hocalarımızı derneklerimizin olduğu illere götürüp kafelerde halka açık sohbetler yapmasını sağlıyoruz. Hocalarımızın uzman olduğu bilim dalında neler ürettiğini anlatmasını sağlıyoruz. Daha önce Mersin, Eskişehir, Antalya, Adana, Kuzey Kıbrıs ve İzmir\'de etkinlik düzenleyerek katılımcılara farklı dallarda anlatım yaptık. Çiğdem Atakum ise, \'Baştan yazılan tarihin göbeğinde neresi var\' başlıklı sunumu ile Göbekli Tepe\'yi anlatacağını söyledi. Atakum, Göbekli Tepe\'nin insanlığın yerleşik hayata geçiş döneminde önemli bir nokta olduğunu ifade etti.