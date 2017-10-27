(Görüntülü Haber) Ödemiş'te Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi'ne renkli açılış

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Ödemiş İlçesi\'nde 13\'üncüsü düzenlenen Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi, çeşitli halk oyunları grublarının gösterileri ve mankenlerin yapraklı kıyafetlerle sunduğu defile ile açıldı.



Ödemiş\'in Zafer Mahallesi\'nde düzenlenen 13\'üncü Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi, yaklaşık 150 firmanın katılımıyla açıldı. Açılışa Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Ödemiş Kaymakamı Celil Ateşoğlu, Bayındır Kaymakamı Mehmet Öztürk, Beydağ Kaymakamı Gürkan Üçüncü, Ödemiş Belediye Başkanı Ak Partili Mahmut Badem, Ödemiş Emniyet Müdürü Fatih Kiremitçi ve ilçedeki çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından Özel Minik Kalpler Anaokulu öğrencilerinin oyun grubu gösterilerini sundu.



Üç gün boyunca açık kalacak serginin açılışında konuşan Ödemiş Süs Bitkileri Üreticileri Birliği (SÜSBİR) Başkanı Muammer Ardıcak, ilçenin süs bitkileri açışından önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekerek, \"Ülkemizin sahip olduğu avantajları değerlendirerek, diğer ülkelerin pazarlarına ürün temin edebilme ve süs bitkileri pazarında önemli bir yer edinebilme şansı bir hayli yüksektir. Türkiye\'nin ihtiyacı olan süs bitkilerinin yüzde 60\'ı Ödemiş İlçesi ve Küçük Menderes Havzası\'ndan karşılanmaktadır. Yaklaşık 50 bin dekarlık alanda Ödemiş ve çevresinde süs bitkileri üretimi, dış mekan çalı grubu üretimi, yapraklı ve ibreli ağaçlar, yer örtücü mevsimlik meyve fidanı üretimi yapılmaktadır. Resmi ve resmi olmayan toplamda bin 500 aile işletmesi bulunuyor. Yaklaşık 30 bin kişi süs bitkilerinden elde edilen kazançla geçimini sağlıyor. Süs bitkileri üreticileri olarak ülkemizi yeşillendirmek adına üretmeye devam edeceğiz\" dedi.



Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, süs bitkisi üreticilerine ellerinden gelen desteği verdiklerini söyleyerek, \"Bu kent tarım ve hayvancılık kenti. Bu işi yapan insanlarımıza biz yerel yönetim olarak her türlü desteği vereceğiz. Sektörün problemleriyle ilgili raporumuzu ilerideki günlerde Bakanlığına arz edeceğiz. İnşallah seneye bu fuarı yapacağımız üstü örtülü bir mekan bulmuş olacağız\" diye konuştu.



Ödemiş Kaymakamı Celil Ateşoğlu ise konuşmasında sektörün en önemli sıkıntılarından bir tanesinin kaliteyi arttırmak, kaliteli ürün üretmek ve bu ürünü ihraç edebilmek olduğunu dile getirdi.



\'ÜRETİME İHTİYACIMIZ VAR\'



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Küçük Menderes Havzası ile Bayındır ve Ödemiş\'in süs bitkileri konusunda ciddi bir atılım içinde olduğunu vurgulayarak, \"Türkiye\'de vatandaşların büyük bir kısmının tarım ve hayvancılık yoluyla geçimini sağlayarak ülke ekonomisine çok büyük katkılar sağladığını görüyoruz. Bizim üretime ihtiyacımız var. Türkiye genç bir nüfusa sahip. Bu yüzden büyüyen ve ilerleyen bir ülke olmalıyız. Bizim enerji kaynaklarımız yok. Bizim hem sanayi noktasında, hem de tarım ve hayvancılık noktasında ciddi gelişmeler sağlamamız lazım. Bu konuda son dönemde hayvancılık noktasında çok büyük gelişmeler söz konusu. İzmir\'de büyükbaş hayvan sayısı arttı, süs bitkileri arttı. Bize düşen görev, bu geldiğimiz noktadan biraz daha öteye gitmek için çalışmaktır\" dedi.



Sergi, mankenlerin yapraklardan oluşan kıyafetleriyle mini bir defile sunmasının ardından açıldı. Açılışa katılanlar stantları gezdi.