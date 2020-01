(Görüntülü Haber) Ödemiş'e 9 milyon liralık modern et entegre tesisine bandolu açılış

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş İlçesi\'nde, Büyükşehir Belediyesi\'nin 9 milyon liralık yatırımıyla, AB standartlarında, modern, sağlıklı ve çevreye duyarlı et entegre tesisi Büyükşehir Belediye banosunun da konser verdiği törenle hizmete açıldı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılı Mart ayında 6360 sayılı kanun kapsamında Ödemiş Belediyesi\'nden devraldığı mezbahayı, son teknoloji ile donatarak Avrupa Birliği standartlarında et entegre tesisine dönüştürdü. Tesis, son teknoloji makine ve ekipmanla donatılırken, karkasa el temasını ortadan kaldıran sistem oluşturuldu. Kesim salonunda bulunan ve standartları karşılamayacak şekilde yapılan kesim hattı sökülerek yenisi monte edildi. Kesimden karkasın tartışılına kadar her işlemin kamerayla izlenebildiği Ödemiş Et Entegre Tesisi, CHP\'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nun katıldığı törenle açıldı. Törene CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven, Ödemiş Kaymakamı Celil Ateşoğlu, CHP\'li Çiğli Belediye Başkan Hasan Arslan, AK Partili Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem ve çok sayıda kişi katıldı.



Yaklaşık 9 milyon liraya mal olan Et Entegre Tesisi\'nin açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, projenin eski Belediye Başkanı Bekir Keskin döneminde planlandığını, ancak ihaledeki tahsisatın yetmemesi, ihalenin tasfiye edilmesi, kamulaştırma problemi gibi sorunlar nedeniyle geciktiğini dile getirdi. Tesisin sadece Ödemiş değil bölgenin de kesim ihtiyacını karşılayacağını ifade eden Başkan Kocaoğlu, \"Ödemiş sadece İzmir\'in değil, bölgemizin havyan pazarı hüviyetinde. Ege Bölgesi\'nin yakın çevresinden buraya hayvan satmaya, hayvan almaya gelen üreticiler var. Bu yüzden Ödemiş Et Entegre Tesisi\'nin önemli bir yatırım olduğuna inanıyorum. Kırsalı kalkındırmak, hayvan ve tarım üretimini artırmak en önemli görevlerimizden biri. Biz de bunun için çalışıyoruz\" dedi.



Konuşmasında seçimlere 2 yıl kala \'seçim havasına\' girildiğini savunan Başkan Kocaoğlu, bu tavrın iktidarı da, muhalefeti de yıpratacağını dile getirdi. Başkan Kocaoğlu, konuşmasını birlik ve beraberlik mesajı vererek tamamladı.



KAYMAKAM\'DAN BÜYÜKŞEHİR\'E TEŞEKKÜR



Ödemiş Kaymakamı Celil Ateşoğlu, atıl durumda bulunan Ödemiş mezbahasını ciddi bir harcama ve emekle ilçeye kazandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi\'ne teşekkür etti. Ateşoğlu, \"Bununla ne kadar övünsek azdır. 3 yıldır Ödemiş\'te çalışıyorum. İyi olmayan şartlarda çalışan bir mezbahaydı, kapatılması gerekiyordu. Sağlıklı şartlarda et kesimi yapılmıyordu. Bu havza bir müddet mezbahasız kaldı. Çiftçimiz, üreticimiz bunun sıkıntısını yaşadı. Büyükşehir\'in ilçemize yaptığı tesislerin mutluluğunu paylaşıyorum\" dedi.



Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem ise Küçük Menderes bölgesinin böyle bir tesise ciddi ihtiyacı olduğunu belirterek, \"Mezbahamız 1950\'li yıllardan kalmaydı. Bu modern tesisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin Ödemişliler\'e, Küçük Menderes Havzası\'na bir katkısı olarak görüyoruz. Son derece çağdaş, iyi donanımlı, Avrupa Birliği standartlarında bir mezbahaya kavuştuk. Küçük Menderes\'te bulunun 400 bin üzerindeki büyükbaş hayvanın en önemli hareket noktalarından birisiyiz. Üreticilerimizin kesim ihtiyaçlarının gerçekleşmesi için böyle bir tesis gerekliydi. Büyükşehir Belediyesi son derece uygun şartlarda sağlıklı bir tesisi Ödemiş\'e kavuşturdu\" diye konuştu.



Toplam 178 üreticiye 688 koyunun kura ile dağıtıldığı törende katılımcılar açılışın ardından tesisi gezdi.



11 SOĞUK HAVA DEPOSU VAR



Otomatik hat ile saatte 30 büyükbaş ve 50 küçükbaş hayvan kesim kapasitesine sahip olan Ödemiş Et Entegre Tesisi\'nde aynı zamanda 720 büyükbaş ve 1200 küçükbaş hayvanın karkası da soğutulabiliyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü\'nden günlük 300 büyükbaş ve 700 küçükbaş kesimi için onay belgesi alınan mezbahada, 2 bin 300 metreküp hacimlik 11 adet soğuk hava odası bulunuyor ve 180 ton hayvan karkası soğutulup depolanabiliyor. Kesimi yapılan hayvanlara ait karkaslar tartıldığı ana kadar tesisteki her aşama kamerayla izlenebiliyor. İnsan tüketimine uygun olmayan hayvanlara ait et ve sakatatlar, hastalığın bulaşma riskine ortadan kaldırmak, toprağa da geçmesini önlemek amacıyla çevre hassasiyetine uygun bir şekilde aynı tesis içindeki atık yakma fırınında imha ediliyor. İmha fırınından çıkan emisyon gazının standartları sağlaması amacıyla CE standartlarında imha fırını kullanılıyor. Tire, Kiraz, Bayındır ve Beydağ gibi çevre ilçelerden getirilerek kesilen hayvanlara ait karkaslar buradan ilçe ve il dışına nakledilebiliyor. Ödemiş Et Entegre Tesisi, kaçak kesimlerin önüne geçilmesi ve halka güvenilir gıda sunulması için büyük önem taşıyor.