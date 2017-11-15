(Görüntülü Haber) O uygulama artık yok

Murat ÇAKIR / İSTANBUL, (DHA) - 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başta Atatürk Havalimanı olmak üzere sınır kapılarında hizmet ve yeşil pasaport kullanan yolcuların yurt dışına çıkarken almak zorunda oldukları onay yazısı bugün gece yarısı itibariyle kaldırıldı. Darbe girişiminin ardından sınır kapılarında bir dizi önlemler alınmıştı. Bu kapsamda hususi ve hizmet damgalı pasaportları ile yurt dışına çıkmak isteyen memurların, nüfus cüzdanları ile KKTC, Ukrayna ve Gürcistan\'a gitmek isteyenlerin, bağlı bulundukları kurumlardan \"yurt dışına çıkabilir\" yazısı almaları gerekiyordu. Bu özellikteki yolcular biniş bankosundan aldıkları biniş kartları ile polisin kurduğu stantlara gelerek yazılarını ibraz ettirmeden uçağa binemiyordu. Sınır kapılarına gönderilen genelge doğrultusunda 15 Kasım\'dan itibaren kamu görevlilerinden belge istenmeyecek. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Gidiş Katı\'nda bulunan uygulama masası da gece saat 00.00\'da kapatıldı. Uygulamanın sona erdiğini belirten duyurular bu noktalara asıldı.