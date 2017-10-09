(Görüntülü Haber) O teröristlerden biri kendini bomba düzeneği ile imha etti (2)
Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Köyceğiz İlçesi'nde, polis ve jandarmanın PKK'lı teröristlere yönelik düzenlediği 5 kişinin ölü ele geçirildiği operasyonda kaçan 2 PKK'lıdan biri bomba düzeneğini patlatarak kendisini imha etti
09 Ekim 2017 19:58
Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'nın Köyceğiz İlçesi\'nde, polis ve jandarmanın PKK\'lı teröristlere yönelik düzenlediği 5 kişinin ölü ele geçirildiği operasyonda kaçan 2 PKK\'lıdan biri bomba düzeneğini patlatarak kendisini imha etti.
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