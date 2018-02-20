(Görüntülü Haber) O sapığa en üst sınırdan ceza istemi (Arşiv)

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, (DHA) - ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca 4,5 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Sedat Keser hakkında, en üst sınırdan olmak üzere 2 ayrı suçtan toplam 66 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Cumhuriyet savcısı, \'savunmasız yavrucağa karşı vicdan ve merhamet niteliklerinden ayrılmış\' diye nitelendirdiği şüpheli için eylemleri nedeniyle en üst sınırdan ceza verilmesini ve takdir indirimi uygulanmamasını istedi.



Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi\'nde, 10 Şubat günü, düğün evinde 4,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunurken, yakalanıp, tutuklanan Sedat Keser hakkındaki soruşturma tamamlandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli hakkında \'çocuğun nitelikli cinsel istismarı\' suçundan 45, \'cebir tehdit veya hile kullanarak çocuğu cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma\' suçundan da 21 yıl olmak üzere toplam 66 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.



\'TAKDİR İNDİRİMİ UYGULANMASIN\'



Cumhuriyet savcısı, ağırlaştırıcı neden uygulanması gerektiğini vurguladığı iddianamenin değerlendirme bölümünde, \'Şüphelinin, henüz 4,5 yaşındaki ruhen ve bedenen savunmasız bir yavrucak olan mağdureye bir insanda bulunması beklenen vicdan, merhamet ve haysiyet niteliklerinden kelimenin tam anlamı ile geri dönülmez şekilde ayrılarak gerçekleştirdiği kamu vicdanını çok derinden yaralayan, toplumda yüksek düzeyde infial uyandıran eylemi nedeniyle talep edilen ceza maddelerinin en üst haddinden uygulama yapılmak suretiyle cezalandırılması ve takdiri indirim sebeplerinin uygulanmamasını\' isteyerek, şüpheliye en üst sınırdan ceza verilmesini talep etti.



Sedat Keser hakkında talep edilen cezanın, Türk Ceza Kanunu\'nda bu eylemlere öngörülen en yüksek ceza olduğu öğrenildi. Hazırlanan iddianame, dava açılmak üzere Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderildi.

