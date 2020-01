(Görüntülü Haber) O kazada savcı mütaalasını verdi

Hülya ELTEŞ BODRUM (Muğla), (DHA) MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde alkollü kullandığı otomobiliyle kaza yapıp, birlikte gezmeye çıktığı Doğukan Can Tanışan\'ın ölümüne, ikizi Batuhan Tanışan ve Oğuzhan Önel\'in yaralanmasına neden olan Türk asıllı Alman vatandaşı 30 yaşındaki Ali Osman Kunduz\'un 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Savcı, mütaalasında sanığın asli kusurlu olduğunu 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını ve tutuklunun halinin devamını talep etti. Mahkeme, sanık Kunduz\'un tahliye talebini reddedip, tutuklunun halinin devamına karar verdi. 3 Temmuz 2017 gecesi, Bodrum\'dan Turgutreis yönüne giden 30 yaşındaki Ali Osman Kunduz, yönetimindeki \'STA LI 64\' Almanya plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti. Otomobil savrularak takla atıp, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada, otomobildeki 18 yaşındaki Doğukan Can Tanışan öldü, kendisi gibi Bodrum Mesleki Turgutreis ve Teknik Anadolu Lisesi Turizm Otelcilik Bölümü 3\'üncü sınıf öğrencisi olan ve Göztepe Bodrum Futbol Okulu\'nda top koşturan ikizi Batuhan Tanışan ile arkadaşları 16 yaşındaki Oğuzhan Önel ve sürücü Ali Osman Kunduz yaralandı. 2.17 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Kunduz, tutuklandı. Kunduz, hakkında \'Taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet vermek\' suçundan Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Ali Osman Kunduz, avukatı Mehmet Güner, kazada ölen Doğukan Can Tanışan\'ın annesi Hanım Tanışan, babası Muzaffer Tanışan, ve aynı kazada ağır yaralanan ikiz kardeşi Batuhan Tanışan, kazayı hafif yaralı atlatan Oğuzhan Önel, Tanışan Ailesi\'nin avukatı Savaş Çiçek ve Bodrum Göztepespor Kulübü Yöneticisi Emrah Çatak ve kulüp antrenörleri katıldı. Duruşmaya ilk kez katılan Batuhan Tanışan, halen tedavisinin sürdüğünü belirterek, kaza gününe dair hiçbir şey hatırlamadığını, sanıktan şikayetçi olduğunu ve davaya katılmak istediğini söyledi. Tanışan\'ın davaya katılma talebi mahkeme heyeti tarafından kabul edildi. Bir önceki duruşmada sanığın kusur durumunun tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik ihtisas Daire Başkanlığı\'ndan istenen rapor da mahkemeye geldi. Tanışan Ailesi\'nin avukatı Savaş Çiçek, kendileri tarafından bilirkişi raporunun incelenmesi için ek süre talep ederken, müşteki Oğuzhan Önel\'in avukatı Şule Deniz de Raporda aleyhte olan hususları kabul etmiyoruz dedi. Bilirkişi raporuna karşı söyleyeceği bir şey olup olmadığı sorulan Kunduz, kendisinin söyleyecek bir şeyi olmadığını, savunmasını avukatının yapacağını belirtti. Kunduz\'un avukatı Mehmet Güner ise, Raporda sanık aleyhine olan tespitleri kabul etmiyoruz. Bu konudaki ayrıntılı beyanlarımızı yazılı olarak sunmak istiyoruz. Celse arasında aracın teslimine ilişkin talepte bulunmuştuk. Bu talep hakkında da olumlu yahut olumsuz bir karar verilmesini talep ediyoruz. Tahliyeye ilişkin talebimizi mütalaadan sonra bildireceğiz dedi. SAVCI MÜTALAASINI VERDİ Savcı mütalaasında, sanığın, saatte 50 kilometre hız limiti olan yolda seyir halindeyken katılanların beyanlarına göre 140-150 kilometre, kendi beyanlarına göre ise 160-170 kilometre hızla ve dosyada bulunan alkol ölçüm tutanağına göre 2.11 promil alkolle seyrederken Bitez Kavşağı\'nda otomobilin kontrolünü kaybederek kazaya neden olduğu için asli kusurlu olduğunu belirtip, 15 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını talep etti. Savcı mütalaasında eylemin gerçekleşme şekli, gerçekleşen zarar, eylemin bilinçli taksirle gerçekleşmiş oluşu, uygulanacak herhangi bir adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı gözetilerek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini de istedi. Tanışan Ailesi\'nin avukatı Savaş Çiçek ise mütalaanın erken verildiği kanısında olduklarını belirtip, Müvekkilim, Batuhan\'ın halen hayati tehlikesi sürmekte olup, halen tedavi görmektedir. Olası olumsuz bir durumda yahut nitelikli bir şekilde kalıcı yaralanma meydana geldiğinde hem ceza tayini hem de suç vasfı yönünden mütalaanın değişmesi gerekeceği düşüncesindeyiz. Bu nedenle öncelikle Batuhan\'ın tedavi süreci sona erdikten sonra mütalaa verilmesi gerektiğini düşünüyoruz dedi. Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Ali Osman Kunduz ise, Öncelikle Batuhan kardeşime ve ailesine başsağlığı diliyorum. Doğukan kardeşimin mekanını Allah cennet eylesin. Böyle olmasını istemezdim. Kardeşlerimi sevindirmek istedim ancak bu olay meydana geldi. Tahliyemi talep ediyorum dedi. Mütaalaya karşı savunma yapan sanık Kunduz\'un avukatı Mehmet Güner de Sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti tutuklamayı gerektiren nitelikte bir suç değildir. Atılı suçun cezanın üst sınırı ve atılı suçun işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığı şeklindeki gerekçenin tutuklama nedeni olarak esas alınamayacağı kanısındayız. Müvekklim bu olay nedeniyle 5 ay 11 günden beri tutukludur. Kamuoyuna yansıyan benzer olaylarda bir hükümlü hakkında 7 ay tutukluluk tedbiri uygulanmış, bir diğer olayda ise tutuklama tedbirine hiç başvurulmamıştır. Tüm bu hususlar dikkate alınarak biz öncelikle müvekkilimizin bihakkın yahut mahkeme aksi kanıda ise adli kontrol hükümleri uygulanmak sureti ile tahliyesini talep ediyoruz dedi. Yaklaşık 1 saat süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, Tanışan\'ın avukatının bilirkişi raporunu incelemek üzere istediği ek süre talebini kabul etti. Almanya\'da yaşayan sanık Ali Osman Kunduz için adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesi ile tutukluluk halinin devamına karar verilip, duruşma ertelendi.