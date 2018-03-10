(Görüntülü Haber) Nusaybin'deki bir anaokulunda hayvan kümesi oluşturuldu

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin ilçesindeki bir ana okulunda kalan çocuklarda hayvan sevgisi ve duyarlılığı oluşturmak için, velilerinin talebi üzerine küçükbaş, kanatlı ve kemirgen hayvanların bulunduğu bir kümes oluşturuldu. Nusaybin Kışla mahallesinde bulunan Sevgi Yuvası Anaokulu\'nda, tavşan, kuzu, yerli ve Çin tavuğu ile horozlarının da aralarında bulunduğu hayvanlardan oluşan bir kümes oluşturuldu. Anaokul Müdürü Orhan Zengin, okul aile birliği başkanı ve bazı öğrenci velilerinin talebi üzerine, bir hayvan kümesi ve bahçesi yapıldığını söyledi. Bugün yapılan kümes açılışına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, Halkı Eğitim Merkezi Müdürü Şefa Kavak, kümes yapımında katkıları olan veliler ve öğretmenler katıldı. Okul Müdürü Zengin, hayvan kümesi yapımında katkısı olan Latif Can, Mehmet Ayten, Mehmet Dağar, Serhat Yakut\'a birer plaket verdi. Açılışta konuşan Okul Müdürü Zengin, bu kümesin Mardin bölgesinde ilk olduğunu belirterek, \"Bizim bölgede artık çocuklar hayvan göremiyor, besleyemiyor, çocukların hem evcil havyalara yem vermesi, yumurtaları toplaması, kuzuları beslemesi, hem de çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için böyle bir girişmde bulunduk. Çocukların doğayla biraz daha içi içe olmalarını sağlamak amacıyla burada bu kümesi yaptık. Her ne kadar Nusaybin küçük bir yer olsa da, velilerimizin yüzde sekseni ya evcil hayvan görmemiş, yada hayvan yetiştirmemiş. Bu kümesi çocuklar çok sevdi ve o çocukların tavukların yumurtalarını elleriyle aldıklarında, yüzlerindeki o ifadeyi görmek bizi mutlu ediyor\" dedi. Plaket sunumu ve yapılan konuşmanın ardından öğretmenler, veliler ve öğrenciler kümes önünde hatıra fotoğrafı çekti.