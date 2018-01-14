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(Görüntülü Haber) Nusaybin'de parktaki ağaca kuşlar için rengarenk yuvalar

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA) - MARDİN'in Nusaybin ilçesindeki Demokrasi Parkı'ndaki ağaca kuşlar için rengarenk kartonlardan yuvalar konuldu

14 Ocak 2018 18:21

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA) - MARDİN\'in Nusaybin ilçesindeki Demokrasi Parkı\'ndaki ağaca kuşlar için rengarenk kartonlardan yuvalar konuldu. Nusaybin Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü\'nce, ilçedeki Demokrasi Parkı\'nda kuşlar için bir ağaca kartonlardan renkli kuş yuvaları konuldu. Nusaybin Belediyesi\'nden yapılan açıklamada, \"Olumsuz dış etkenler nedeniyle üreme ve barınma ortamları bozulan kuşlar için güvenli ve korunaklı yaşam ortamları oluşturarak, doğal dengeye katkı sağlayabilmek adına Demokrasi Parkına kuş yuvası ağacı kurduk, bu gibi çalışmalarımız devam edecektir\" denildi.

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