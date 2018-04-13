T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Nusaybin'de minibüs bisiklete çaptı: 1 ölü

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN, (Mardin),(DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bir minübüsün bisiklete çarpması sonucu bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

13 Nisan 2018 19:20

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN, (Mardin),(DHA)- MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde bir minübüsün bisiklete çarpması sonucu bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Nusaybin ilçesi İpekyolu üzerindeki Çağ çağ köprüsü üzerinde seyin halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 AAB 664 plakalı minübüs, 20 yaşandaki Kamuran Sönmez\'in kullandığı bisiklete çarptı. Ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Sönmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili polis ekipleri minibüs sürücüsünü gözaltına aldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ahmet AKKUŞNUSAYBİN MardinDHA MARDİN NusaybinNusaybinAABKamuran SönmezAmbulansNusaybin Devlet HastanesineSönmezKazayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24