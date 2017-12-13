(Görüntülü Haber) Nurten öğretmen, dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına girdi

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'un Ayvacık İlçesindeki Ayvacık Anaokulu Müdürü Nurten Akkuş (33) uluslararası bir vakıf tarafından \'dünyadaki en iyi 50 öğretmen\' arasına seçildi. En iyi 50 öğretmen arasında yer almayı başaran ikinci Türk öğretmen olan Akkuş, çok mutlu olduğunu söyledi. Akkuş, başlattığı \'Baba bana bir masal anlat\' projesi, Türkiye geneline yayılıp 8 yıl sonunda 45 ilde uygulanır hale gelmişti. Ayrıca Akkuş, \'Oyuncak Kumbarası\' projesi ile köylerdeki anaokulları için oyuncak toplama çalışması yapmış bu proje ile de birçok ödül kazanmıştı. Samsun 22 bin nüfuslu Ayvacık ilçesinde bulunan Ayvacık Anaokulu Müdürü olan 11 yıllık öğretmen Nurten Akkuş, yaptığı projeler ve çalışmalar ile Türkiye\'de çeşitli sivil toplum kuruluşlarından çeşitli ödüller kazanırken, son olarak yaptığı başvuru sonucunda uluslararası bir başarı elde etti. Akkuş, Hint asıllı işadamı Sunny Varkey’in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu ve onursal başkanlığını ABD eski Başkanı Bill Clinton’ın üstlendiği Varkey Gems Vakfı (Varkey GEMS Foundation) tarafından düzenlenen \'Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi\'nin (The Global Teacher Prize) 2018 yılı için seçtiği \'En iyi 50 öğretmen\' arasında yer aldı. İlk 50 öğretmen arasında yer almayı başaran ikinci Türk öğretmen olan Akkuş, vakfın internet üzerinden yaptığı duyuruda ismini görünce çok mutlu olduğunu söyledi. Haberi bu gün öğrendiğini belirten Akkuş, \"Dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına seçilerek Türk Bayrağını yurtdışında da dalgalandıran bir öğretmen olmaktan gurur duydum. Türkiye\'de babaları eğitime katmamla, ilçenin tanıtımı ve sosyal faaliyetlerde yer alma, kadınlara yönelik çalışmalar, yaşlılarla çocuklar arasında kuşaklar arası bağları kuvvetlendirme, okulu sıfırdan kurup kısıtlı imkanlara rağmen başarılarıyla adından söz edilen bir okul haline getirmek, projelerimin yaygınlaşması ve eğitim fikirleri bu ödüle aday gösterilmeye katkı sağladı. Bir Türk öğretmen olarak ülkemi temsil etmekten ve dünya çapındaki bu ödüle aday gösterilmekten gurur duyuyorum. Ülkeme bu gururu yaşatmak bana kısmet oldu. çok mutluyum ve gururluyum\" dedi. SON ANDA BAŞVURU YAPTI İnternet üzerinden yapılan son başvuru tarihinin 8 Ekim olduğunu kendisinin de bu çalışmaya katılmaya son anda karar verdiğini dile getiren Akkuş, \"Daha önce hiç başvuruda bulunmamıştım. Çevremdeki arkadaşlarım bana başvurmamı hep söylüyorlardı. Ben de 7 Ekim\'de çalışmalarımın bir kısmını yazarak internet üzerinden başvuruda bulundum. Böyle bir başarı elde ettiğim için bu gün çok heyecanlıyım\" diye konuştu. \'BABALARA MASAL ANLATTIRDI\' Ayvacık Anaokulu Müdürü Nurten Akkuş, 2009\'da okulda \'Baba bana bir masal anlat\' projesi başlattı. Şu an 81 öğrenci ve 4 öğretmenin görev yaptığı anaokulunun öğrencilerinin babaları haftanın belirli günlerinde okula gelerek çocuklarının bulunduğu sınıflarda masal anlatmaya başladı. Proje hem öğrenciler hem de veliler tarafından büyük beğeni topladı. Çocuk ile baba arasındaki iletişimin güçlendirilmesini de sağlayan uygulama kısa sürede ilgi gördü. Akkuş, hazırladığı proje ile Sabancı Vakfı\'nın toplumsal gelişmeye katkıda bulunan \'Sıra dışı kişilerin olağanüstü öykülerini\' anlattığı \'Fark Yaratanlar\' programının yedinci sezonunda fark yaratanlar arasında gösterildi. Ayrıca proje bazı üniversitelerde araştırma konusu olarak işlendi. Zaman içerisinde proje Türkiye genelindeki diğer anaokulu öğretmenlerine de örnek oldu. 8 yıl sonunda bugün \'Baba bana bir masal anlat\' projesi Türkiye\'deki 45 ilde uygulanmaya başlandı. OYUNCAK KUMBARASI ILE KÖY COCUKLARI ICIN OYUNCAK TOPLADI Akkuş, ayrıca 2014 yılında \'Oyuncak kumbarası\' projesi başlattı. Proje kapsamında kumbaralarda toplanan oyuncaklar ihtiyacı olan köylerdeki anaokullarına gönderildi. Yaklaşık 40 anaokuluna oyuncak ve kırtasiye desteği verildi. Proje kapsamında yaklaşık 5 bin oyuncak toplandı. Projeye Samsun\'dan ve Türkiye genelinden bir çok kişi ve kurum destek verdi. Veli ve öğrenci iletişimini sağlamak amacıyla, öğretmenler ve eğitim kurumlarının kullanımına ücretsiz olarak sunulan bir sosyal iletişim platformu Classloom, tarafından verilen Eğitimde En İyiler Ödülleri\'nde Samsun Ayvacık Anaokulu tarafından uygulanan \'Oyuncak Kumbarası\' projesi en iyi ikinci sosyal sorumluluk projesi seçildi. Öğrencilerini ilk kez müzikal ile tanıştıran, helikopteri yakından görmelerini asğlayan Akkuş, yapıtğı projelerle çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından yılın en iyi öğretmeni, yılın en sıra dışı yöneticisi gibi ödüller de kazandı. İLK TÜRK ÖĞRETMEN DE SAMSUN\'DAN SEÇİLMİŞTİ Samsun\'un Çarşamba ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Kumköy İlkokulu\'nun \'müdür yetkili\' sınıf öğretmeni Dilek Livaneli, aynı vakıf tarafından 2014 yılında dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasında gösterilerek bu başarıyı elde eden ilk Türk öğretmen olmuştu.