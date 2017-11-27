(Görüntülü Haber) Nuriye Gülmen: Bu hafta işime iade edilebilirim/EK

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NURİYE GÜLMEN'İN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) - ANKARA 19

27 Kasım 2017 21:14

NURİYE GÜLMEN\'İN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) - ANKARA 19. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Sincan Cezaevi Yerleşkesindeki salonunda görülen duruşmaya, tedavi gördüğü hastaneden SEGBİS aracılığıyla bağlanan tutuklu Nuriye Gülmen\'in tutukluluk halinin devamına karar verildi. Nuriye Gülmen\'in tutukluluk halinin devamına karar verilirken, duruşma 1 Aralık tarihine ertelendi. Gerekçe ise şöyle: \"Kuvvetli suç şüphesinin bulunması, atılı suçun ceza miktarı dikkate alındığında adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı.\" Nuriye Gülmen\'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesinin ardından duruşma çıkışında bir grup oturma eylemi yaparak \'Nuriye Semih işe alınsın\' şeklinde slogan attı. Gruba sert müdahale eden polis 6 kişiyi gözaltına aldı. Avukatlar ve duruşmaya gelen izleyicilerden bazıları polisin sert müdahalesine tepki gösterdi. Bunun üzerine polis biber gazıyla müdahale ederek grubu dağıttı.

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