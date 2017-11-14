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(Görüntülü Haber) Nurdağı'nda, lisedeki hırsızlığa 3 tutuklama

Ramazan TUNCER/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden hırsızlık yapan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

14 Kasım 2017 19:51

Ramazan TUNCER/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP\'in Nurdağı ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nden hırsızlık yapan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi\'ndeki Nurdağı Anadolu Lisesi\'ne geçen pazar günü giren hırsızlar, 4 televizyon, 2 hard disk, 1 fotoğraf makinesi, 1 tablet, 1 dizüstü bilgisayar, 1 cep telefonu ile yetim öğrencileri için toplanan ve içerisinde yaklaşık 100 lira bulunan yardım kutusunu çaldı. Olayla ilgili çalışma yapan polis, MOBESE kameralarından şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını belirledi. Ekipler, Gaziantep kent merkezindeki 3 adrese düzenlediği operasyonla Muhammet A., Şerif K. ve Şahin Y.\'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda bulunan çalıntı malzemeler okul yetkililerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

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