(Görüntülü Haber) Nur Yerlitaş hakkında suç duyurusu

Ümit TÜRK - Serpil KIRKESER/İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE Şehit Aileleri Yardımlaşma Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği, modacı Nur Yerlitaş hakkında suç duyurusunda bulundu. Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na gelen Türkiye Şehit Aileleri Yardımlaşma Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği üyeleri, modacı Nur Yerlitaş hakkında sosyal medyadaki açıklamaları nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde basın açıklaması yapan dernek başkanı Mehmet Güner, \" Kendisini kınıyoruz. Lanetliyoruz. Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz\" diye konuştu. Savcılığa sunulan dilekçede, modacı Nur Yerlitaş\'ın, \"Hakaret\", \"Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama\", \"Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama\" maddelerinden cezalandırılması talep edildi.