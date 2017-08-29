(Görüntülü Haber) Numan Kurtulmuş, CHP'nin milletten özür dilemesini istedi

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA) ÇANAKKALE Şehitler Abidesi\'ni ziyaret ederek, sembolik mezarlara karanfil bırakan ve Fatiha okuyan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, CHP\'nin Adalet Kurultayı\'na katılan bazı kişilerin alkollü içki içmesi konusuna değinerek, \"CHP\'nin Adalet Kurultayı\'nda şehitlerimizin ruhunu muazzep eden, 80 milyon vatandaşımızı rahatsız eden, son derece çirkin, son derece seviyesiz ve terbiyesiz görüntüler ortaya çıkmıştır. Sadece birkaç kişiye disiplin cezası vermekle bu meselenin kapatılmayacağını, Cumhuriyet Halk Partisi\'nin açıkça kamuoyundan özür dilemesi gerektiğini dostane bir şekilde ifade ediyoruz\" dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş\'un Tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki gezisine; Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir eşlik etti. Şehitler Abidesi\'ne gelen Bakan Kurtulmuş, burada basın mensuplarına açıklamada bulundu. Tarihi Yarımada\'nın Türkiye\'nin turistik bakımından en önemli yerlerinden birisi olduğunu söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi\'nin yaptığı kurultay dolayısıyla ortaya çıkan yanlış görüntülerin herkesi derinden üzdüğünü ve herkesin içinde çok ciddi kırılmalara neden olduğunu söyleyen Bakan Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti: \"Öncelikle şunu ifade etmek isterim; CHP bu Kurultay dolayısıyla Alan Başkanlığımıza müracaat etmiş, kendilerine tabii ki buranın tarihi misyonuna uygun, buradaki ruha uygun, Çanakkale şehitlerimizin manevi huzurlarında her türlü saygı ve ihtiram gösterilerek Kurultay yapılması için izin verilmiştir. Bu çerçevede de Kurultayla ilgili Alan Başkanlığıyla, Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri arasında varılan bir mutabakat gereği bu alanda hiçbir şekilde taşkınlık yapılmayacağı, hiçbir şekilde alkollü içki kullanılmayacağı, hiçbir şekilde müzikli eğlence yapılmayacağına ilişkin bir mutabakata varılmıştır. Bu mutabakat Cumhuriyet Halk Partili yöneticiler tarafından imzalanmış ve varılan bu mutabakat karşılığında bu alandaki Kurultayın bütün sorumluluğu Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine bırakılmıştır. Ama maalesef geçtiğimiz günlerde Türkiye kamuoyunu da yakından ilgilendiği son derece rahatsız edici, şehitlerimizin ruhunu muazzep eden, 80 milyon vatandaşımızı rahatsız eden son derece çirkin, son derece seviyesiz ve terbiyesiz görüntüler ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi\'nin değerli yöneticilerinden bu konuyla ilgili bütün sorumlular hakkında kendi partilerinin disiplin soruşturmalarını ve disiplin mekanizmalarını işletmelerini talep ediyoruz. Ayrıca sadece disiplin soruşturmalarının yapılması yeterli değildir. Cumhuriyet Halk Partisi\'nden millet olarak beklentimiz, ortaya çıkan bu çirkin görüntüler dolayısıyla milletten açıkça özür dilenmesidir. Çünkü burada 250 bin şehidimiz yatıyor. Bu şehitlerimizin torunları, çocukları arasında bugün Cumhuriyet Halk Partisi\'ne oy veren vatandaşlarımız da var. Dolayısıyla onların da rahatsız olduğu, onların da rencide olduğu açıktır. Sadece birkaç kişiye disiplin cezası vermekle bu meselenin kapatılmayacağını, Cumhuriyet Halk Partisi\'nin açıkça kamuoyundan özür dilemesi gerektiğini dostane bir şekilde ifade ediyoruz. Ümit ederiz ki, en kısa süre içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi bu özrü diler. Gerçekten milletimizi derinden rahatsız eden, bu çirkin tablonun gereği yerine getirilmiş olur.\" Bakan Kurtulmuş daha sonra beraberindekiler ile Şehitler Abidesi önündeki sembolik şehitliği ziyaret etti. Mezarlara karanfil bırakan Kurtulmuş, şehitler için Fatiha okuyup, dua etti. Şehitlik çıkışında alana İstanbul\'dan gelen Hasan ve Necla Yıldırım çiftinin 3 aylık çocukları Ozan Yıldırım\'ı kucağına alıp sevdi ve aileyle fotoğraf çektirdi. Ardından Şehitler Abidesi\'nin altında, gelen ziyaretçilere Çanakkale Runu\'nu anlatan 57\'nci Alay isimli oyun sergileyen Abdülkadir Sanat Tiyatrosu sahibi ve oyunda Atatürk\'ü canlandıran Abdülkadir Katra, Bakan Kurtulmuş\'a temsili bir 57\'inci Alay Sancağı takdim etti. Bakan Kurtulmuş\'un Tarihi Yarımada\'daki ziyaretleri basına kapalı olarak devam etti.