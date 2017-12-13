(Görüntülü Haber) Nüfus personelinin yaşlı kadına tavrı tepki çekti

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, yeni kimlik çıkarmak için mesai bitimine dakikalar kala Eyyübiye İlçe Nüfus Müdürlüğü\'ne giden yaşlı kadın, \"Sistem kapandı\" denilerek evine gönderildi. Kimsesiz olduğunu belirtip, işlemin yapılması için ricada bulunan yaşlı kadın ile personel arasında yaşanan diyaloğun görüntüleri, sosyal medyada yayınlanınca büyük tepki çekti. Eyyübiye İlçe Nüfus Müdürlüğü\'ne giden adı öğrenilemeyen 67 yaşındaki kadın, saat 16.55\'te kadın nüfus memurunun yanına giderek yeni kimlik için işlem yaptırmak istedi. Kadın personel, sistemin kapandığı söyleyerek, yaşlı kadından yarın gelmesini istedi. Kimsesi olmayan yaşlı kadının yanındaki komşusu ise, görevli kadın personelden yardımcı olması için ricada bulundu. Bunun üzerine kadın personel, yaşlı kadına yardımcı olabilmek için şefle görüşülmesini istedi. Ancak şef de, sistemin kapandığı ileri sürerek yaşlı kadından yarın gelmesini istedi. Görevli personelden merhamet isteyen ve komşusunun yardımıyla geldiğini anlatmaya çalışan kadın, bütün ısrarlarına rağmen işlem yaptıramayınca, evine geri dönmek zorunda kaldı. Bu sırada yaşananları cep telefonuyla kayda alan komşusu ise, hastanede çalıştığını, sistemi personelin kapattığını belirterek, işlemin yapılmas için uzun süre dil döktü. Personelin, gülüp \"İşlemi yapmıyorum\" diye seslendiği yaşlı kadınla arasında geçen diyaloğun yer aldığı video, sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki çekti.