(Görüntülü Haber) Nüfus çalışanlarının iş yükü endişesi

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- E-Nüfus Sendikası Genel Başkan Ali Kart, Türkiye genelinde 9 bin 700 personeli bulunan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü\'nün 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren çipli kimliklerin yanı sıra ehliyet ve pasaport vermeye başlayacağını, ancak yetersiz altyapı ve iş yükü nedeniyle büyük sorun yaşanacağını söyledi. Bugüne kadar yaklaşık 20 milyon çipli yeni kimlik kartı dağıtan nüfus çalışanlarının, ehliyet ve pasaport devri ile birlikte yetersiz personel ve altyapı nedeniyle tıkanma yaşayacağını belirten E-Nüfus Sendikası Genel Başkan Ali Kart, aylar öncesinden nüfus müdürlüklerine uyarılarda bulunmalarına karşın çözüm üretilmediğini kaydetti. 2 Nisan\'da pasaport ve ehliyet işlemlerinin nüfus müdürlüklerine devredileceğini ifade eden Başkan Kart, \"Sendika olarak aylar öncesinden nüfus müdürlüklerinin personel ve fiziki altyapı eksikliklerine dikkat çekmemize rağmen, henüz eksikler tamamlanmadan devir işlemi gerçekleşiyor. Kamuoyunun bildiği üzere normal iş ve işlemlerimizin yanında, çipli kimliğe geçilmesiyle nüfus müdürlüklerimizde yoğunluk devam etmektedir. Bunun yanına şimdi de pasaport ve ehliyet işlemleri ekleniyor, ilk bakışta vatandaşa tek elden işlem yapma kolaylığı gibi görülse de saatlerce sıra beklenerek yapılacak işlemden olumlu bir geri bildirim alınamayacağı aşikârdır. Vatandaşın mutlu olması bir yana, şikayetler de artacaktır. Emniyet müdürlüklerinde görev yapan 5 bin personelin sahada görevlendirmesi amacıyla düşünülen bu devir işleminin, personel ataması yapmadan nüfus müdürlüklerine devredilmesi, yoğunluğumuzu hat safhaya çıkaracaktır\" dedi. Kart, nüfus müdürlüklerindeki personelin iş yükünün altından kalkabilmesi için 5 bin yeni personel atanmasının şart olduğunu ifade ederek, \"Bizler, yaşanabilecek problemler öncesi \'testi kırılmadan\' uyarı görevimizi yapmak istiyoruz. Nüfus personellerimiz verilen her görevi özveri ile yerine getirmektedir. Ancak geldiğimiz noktada üzerimizdeki yükün ağırlığı taşıyamayacağımız boyuta gelmiştir. Nüfus personeli eksikliğinin en az 5 bin yeni personel atanması, bazı ilçe nüfus müdürlüklerimizin konumu nedeniyle güvenlik sorunlarının giderilmesini ve işlem yapacağımız cihazların daha kaliteli haline getirilmesini bekliyoruz. Bu eksiklerin giderilemediği durumda, ehliyet ve pasaport işlemlerinin nüfus müdürlüklerine devrinin ertelenip, öncelikle bir pilot bölgede uygulamaya konularak daha sağlıklı bir geçiş sürecinin işletilmesini bekliyoruz\" diye konuştu.