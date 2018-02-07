(Görüntülü Haber) Noterlerin kapanma saatinde otomobil ve ev satın alan 9 kişilik çeteden 1 milyonluk vurgun

Tolga YANIK KONYA DHA) KONYA\'da internet üzerinden otomobil ve evlerini satışa çıkaran 13 kişiyi noterlerin kapanma saatinde, satış işlemini aceleye aceleye getirip yaklaşık 1 milyonluk vurgun yapan 9 kişilik çete, polis tarafından çökertildi. Gözaltına alınan aralarında ağabey-kardeş, baba ve oğlunda bulunduğu 9 kişinin ilk ifadesinde Paramız yok. Olunca zaten paralarını ödeyecektik. dedikleri öğrenildi. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi\'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirlği ekipleri, ev ve otomobillerini satışa sunan kişilerin dolandırıldıkları yönündeki müracaatları üzerine çalışma başlattı. Polis, internet üzerinden otomobilini satışa sunan 12 kişi ile evini satışa sunan 1 kişinin, kendilerini esnaf ve iş adamı olarak tanıtan bir şebeke tarafından dolandırıldıklarını saptadı. TEKNİK TAKİBE ALDILAR Araştırmasını derinleştiren polis, şebeke üyelerinin kimliklerini belirleyip, şebekenin lideri olduğu ileri sürülen ve daha öncede aynı suçtan ifadesi alınan Ömer A. (34) ve kardeşi Abdullah A.\'yı (29) teknik ve fiziki takibe aldı.2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis, operasyon için harekete geçti. Yapılan operasyonda Ömer A., kardeşi Abdullah A., diğer çete üyeleri Abdülkadir R. (19), babası Mevlüt R. (47), Ramazan A. (39), Mustafa D. (21), Hasan Hüseyin T. (38),Mustafa K. (20) ve Ali Ö. (30) dün gözaltına alındı. 1 MİLYONLUK VURGUN YAPTILAR, PARAMIZ OLUNCA ÖDEYECEKTİK Şebekenin lideri olduğu ileri sürülen Ömer A.\'nin, internet üzerinden iletişim kurduğu kişilere kendisinin kafe işlettiğini söyleyerek arabasını satmak isteyen kişiye güvenilir bir esnaf izlenimi vermeye çalıştığı öğrenildi. Şebeke üyelerinin genellikle noterlerin kapanma saatine yakın satıcıyla birlikte notere gittiği, satış işlemlerini aceleye getirip, \'paran hazır, biz satışı yapalım\' diyerek satışı üzerlerine aldıkları belirtildi. Ömer A.\'nın satış işlemlerinde devri başkasının üzerine alırken, diğer üyelerin üzerine aldığı otomobilleri, aynı gün piyasa değerinin çok altında satarak elinden çıkardığı ve bu yöntemle de yaklaşık 1 milyon lira vurgun yaptıkları iddia edildi. Suçlamaları kabul eden şüphelilerin ilk ifadelerinde Paramız yok. Olunca zaten paralarını ödeyecektik. dedikleri öğrenildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.