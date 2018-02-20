T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Nöbet tutarken şehit olan polis, Burdur'da toprağa verildi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, nöbet sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan polis memuru Recai Kaya (52), memleketi Burdur'da toprağa verildi

20 Şubat 2018 19:56

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde, nöbet sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan polis memuru Recai Kaya (52), memleketi Burdur\'da toprağa verildi.

Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru Recai Kaya, dün görevi başında kalp krizi geçirdi. Meslektaşları tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi\'ne götürülen Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Kaya için memleketi Burdur\'un Tefenni ilçesine bağlı Hasanpaşa köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Vali Şerif Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Tefenni Kaymakamı İlker Eker, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı ile şehit Kaya\'nın ailesi, yakınları ve Burdurlular katıldı.

Şehit polis memuru Kaya için öğle vakti köy meydanında cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Hıdır Bayrak\'ın kıldırdığı namazın ardından şehit Kaya\'nın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

KOAH rahatsızlığı nedeniyle araç içinde oksijen tüpüyle mezarlığa gelen Recai Kaya\'nın annesi Gülbahar Kaya (80), \"Ben ölecektim; oğlum, benim cenazeme gelecekti. Ben, onun cenazesine geldim\" diyerek, uzun süre gözyaşı döktü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mesut MADANBURDUR DHAMARDİN NusaybinRecai KayaBurdurNusaybinEmniyet MüdürlüğüMeslektaşlarıNusaybin Devlet HastanesiKayaBurdur TefenniHasanpaşaTörene ValiYılmaz Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu Tefenni Kaymakamı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24