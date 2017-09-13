T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Nizip'te otomobildeki uyuşturucuya tutuklama

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in Nizip İlçesi'nde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada 3

13 Eylül 2017 18:46

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP\'in Nizip İlçesi\'nde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada 3.5 kilo metamfetamin ele geçirildi, sürücüsü tutuklandı. Nizip Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van\'dan yola çıkan ve Gaziantep\'e geleceği bilgisine ulaştığı Abdulcebbar S. yönetimindeki plakası açıklanmayan otomobili ilçe girişinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, suç unsuruna rastlamayan polis, eğitimli köpek \'Liya\' ile detaylı arama başlattı. Köpeğin tepki vermesi üzerine otomobilin koltuklarının arkasına yapılmış gizli bölmede uyuşturucuya ulaşıldı. Aramada piyasa değeri 750 bin lira olan 7 pakette 3.5 kilo metamfetamine el koyan polis, sürücü Abdulcebbar S.\'yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Abdulcebbar S., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MetinGaziantep DHAGAZİANTEP NizipNizip Emniyet MüdürlüğüVanGaziantepAbdulcebbarOtomobildeKöpeğinAramadaEmniyet Müdürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24