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(Görüntülü Haber) Nizip'te hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, kontrolden çıkarak zeytin tarlasına devrilen hafif ticari araçta bulunan Mehmet Aslan (65) öldü, sürücü oğlu ağır yaralandı

07 Kasım 2017 18:35

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in Nizip ilçesinde, kontrolden çıkarak zeytin tarlasına devrilen hafif ticari araçta bulunan Mehmet Aslan (65) öldü, sürücü oğlu ağır yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Nizip-Gaziantep Karayolu\'nun 7\'nci kilometresinde meydana geldi. Nizip\'e gelen Ahmet Aslan yönetimindeki 27 GA 516 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki zeytin tarlasına devrildi. Kazada, sürücü Ahmet Aslan yaralandı, yanında bulunan babası Mehmet Aslan yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan sürücü tedavi için hastaneye götürülürken, Mehmet Aslan\'ın cesedi otopsi için morga konuldu.

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