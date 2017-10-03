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(Görüntülü Haber) Nizip'te, 7 kilo esrara 3 gözaltı

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in Nizip İlçesi'nde, polisin düzenlediği operasyonda 7 kilo esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

03 Ekim 2017 16:52

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP\'in Nizip İlçesi\'nde, polisin düzenlediği operasyonda 7 kilo esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele polisleri, Diyarbakır’dan batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. İlçe girişinde uygulama noktası oluşturan polis, şüpheli gördüğü araçları durdurarak arayıp, içinde bulunanları kimlik kontrolünden geçirdi. Polislerin şüphelenerek ilçe girişinde durdurduğu Y.K. yönetimindeki otomobilde yapılan aramada, akaryakıt deposuna gizlenmiş 7 kilo esrar ele geçirildi. Otomobildeki esrara el koyan polis, sürücü Y.K. ile yanında bulunan R.A. ve A.K.\'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

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